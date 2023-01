Najbolj nazorna fotografija naše galaksije: 3,32 milijarde vesoljskih teles

Če ob jasnem vremenu ponoči dvignemo pogled v nebo, lahko skozi celo leto opazujemo del rokava naše galaksije Rimska cesta. Nova raziskava astronomov v Čilu pa je pokazala, da se v njeni ravnici skriva več kot 3,32 milijarde kozmičnih objektov. Znanstveniki so v do sedaj najbolj natančno fotografijo galaksije strnili 21.400 posnetkov.

icon-expand Izdelava kolaža je trajala dve leti, v tem času pa je kamera za temno energijo proizvedla več kot 10 terabajtov podatkov iz 21.400 posnetkov južnega neba. FOTO: U.S. National Science Foundation

Pri razkritju več kot treh milijard vesoljskih teles tudi v drugače poimenovani galaksiji Mlečna cesta, so si raziskovalci pomagali z 'Dark energy kamero' (DEC) na mednarodnem observatoriju Cerro Tololo v Čilu. Štirideset milijonov dolarjev vredno napravo so na konec štirimetrskega teleskopa observatorija v čilskih Andih namestili leta 2012. Tehta dobre štiri tone. Na kolažu fotografij galaksije, ki jih je posnela, je razvidno čisto vsako nebesno telo, piše Space.com. "Predstavljajte si skupinsko fotografijo več kot treh milijard ljudi, na kateri se lahko prepozna čisto vsakega posameznika," je ob razkritju fotografije in raziskave dejala direktorica oddelka za astronomske znanosti pri ameriški nacionalni znanstveni fundaciji (NSF) Debra Fischer. "Astronomi bodo lahko po najbolj podrobnem portretu Rimske ceste brskali še vsaj naslednjih deset let," je prepričana. Galaksijo sicer sestavlja na stotine milijard zvezd, ogromni oblaki plina in prahu ter ogromna območja, kjer zvezde še nastajajo. Fischerejeva je dodala, da je ob vsem tem kategoriziranje novih objektov zelo težka naloga, a da ji je bila ekipa zaradi nazornega kolaža kos. Raziskavo s kolažem je NSF objavila v sredo.

Izdelava trajala dve leti: kolaž ima več kot 10 terabajtov podatkov Izdelava kolaža je trajala dve leti, v tem času pa je DEC proizvedla več kot 10 terabajtov podatkov s 21.400 posnetkov južnega neba. S kamero so ravnine galaksije opazovali na skoraj vseh infrardečih valovnih dolžinah, tako podrobnih fotografij v preteklosti še nismo posneli, so dodali avtorji. "Pozorni smo bili na vire svetlobe, ki so se pojavljali eden čez drugega," je tudi dodal glavni avtor raziskave Andrew Saydjari, sicer doktorski študent.

icon-expand Večina zvezd in prahu galaksije Rimska cesta se nahaja v galaktični ravnini, ki je vidna kot svetel pas v središču. FOTO: U.S. National Science Foundation

Opazovanje galaktične ravnine je bilo kljub temu zahtevno, saj temne vitice plina in prahu lahko popolnoma absorbirajo svetlobo zvezd in zakrijejo tiste s šibkim sijem. Medtem svetloba iz gostih in hladnih meglic ovira merjenje svetlosti okoliških teles. Zaradi že omenjenega prikrivanja zvezd je prav tako izredno težko razlikovanje sosednjih virov energije. A fotografiranje z infrardečo svetlobe te tegobe lahko v veliki meri odpravi. Plinski oblaki namreč svetlobe pri teh valovnih dolžinah ne absorbirajo, zato so vidne tudi za njimi skrite zvezde. Saydjari je z ekipo pri tem uporabil tudi inovativen način obdelave podatkov, s katero je napovedal verjetnost skrivanja dodatnega objekta za svetlo zvezdo.