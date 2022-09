'Najboljša miselna igra, ki si jo je izmislil človek' odslej del študija

Bridž je olimpijski šport in v številnih evropskih državah del izobraževalnega procesa, v prihajajočem študijskem letu pa ga bodo poučevali tudi na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, saj spodbuja analitično in strateško razmišljanje, študentje pa se bodo spontano učili tudi razumevanja, spoštovanja in timskega dela. Na voljo je 32 mest, obštudijska dejavnost pa bo študentom prinesla tri kreditne točke. Igra, za katero so potrebni le štirje igralci in paket klasičnih kart, velja za "najboljšo miselno igro, ki jo je izumil človek", navajajo na univerzi.

O učenju bridža na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani smo se pogovarjali z bridžistko, prof. dr. Barbaro Drinovec Drnovšek, ki smo jo ujeli na mednarodni matematični konferenci v Bochumu v Nemčiji. Namreč prav njena je bila ideja, da bi na fakulteti poučevali bridž. "Prva misel se je porodila, ko so na Univerzi v Ljubljani v okviru obštudijske športne dejavnosti začeli poučevati šah. In ker je bridž že leta prisoten tudi na drugih univerzah, sem menila, da bi lahko poskusili tudi z bridžem," pravi sogovornica. Na vprašanje, kakšno je začetno zanimanje, Drinovec Drnovškova odgovarja, da zanimanje študentov obstaja, tako da imajo za izvedbo manjšega tečaja že dovolj udeležencev. So pa šele v prvem tednu prijavnega roka in prijave še pričakujejo.