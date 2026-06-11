Najboljši čas za pridobitev doživljenjskega MS Office 2024 za 16,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €!

Keysoffova izpostavljena ponudba izstopa, saj ponuja Microsoft Office 2024 za samo 16,99 € in Windows 11 Pro za le 13,55 €, kar jo naredi privlačno možnost za uporabnike, ki želijo nadgraditi svoj sistem po minimalnih stroških.
Stroškovno učinkovita alternativa naročninam
Za številne uporabnike lahko naročniške storitve, kot je Microsoft 365, sčasoma postanejo drage. Nasprotno pa MS Office 2024 Professional(16.99€) ponuja model enkratnega plačila, ki zagotavlja doživljenjski dostop do osnovnih orodij, kot so Word, Excel in PowerPoint. To je še posebej privlačno za študente, freelancerje in profesionalce, ki imajo raje predvidljivo dolgoročno vrednost. Brez ponavljajočih se stroškov in s polno offline funkcionalnostjo ostaja Office 2024 praktična rešitev za vsakodnevno produktivnost od ustvarjanja dokumentov do analize podatkov in predstavitev.
Ugodna spletna pisarna! Ne zamudite redkih ponudb podjetja Keysoff!
- Office 2024 Pro Plus – 16.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 127.26€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
Najboljši čas za nadgradnjo! Kupite Windows 11 Pro za 13,55 €!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Paket Office & Bundle z ogromnim popustom – 62 % popusta! (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 29.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 29.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 - 32.99€
- Project Professional 2024 - 35.99€
Pokliči prijatelje in skupaj nadgradite!
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 39.99€ (13.33€ Per PC)
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
Ugodni kompleti orodja vrhunskih blagovnih znamk:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
Zakaj izbrati Keysoff?
Keysoff se zaveda pomembnosti pristnosti in dostopnosti, zato ponuja originalne izdelke vodilnih blagovnih znamk po izjemno konkurenčnih cenah. Ne pozabite uporabiti posebne kode za popust med prazničnim izprodajnim obdobjem, da boste odklenili ekskluzivne ponudbe za široko paleto licenc za programsko opremo. Vsaka transakcija poteka gladko in učinkovito zahvaljujoč Keysoffovemu sistemu takojšnje digitalne dostave; kupljene licence prejmete neposredno na vaš e-poštni naslov, kar odpravlja vse stroške fizične dostave in vam omogoča, da programsko opremo začnete uporabljati takoj. Tisoče pristnih, pozitivnih ocen in odlična ocena 4,8 zvezdic na Trustpilotu jasno potrjujejo ugled podjetja Keysoff. Kupite svoje ključe brez skrbi! Če potrebujete kakršno koli pomoč, je posvečena ekipa podjetja Keysoff pripravljena pomagati!
(Za stik s Keysoffom: service@keysoff.com).
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