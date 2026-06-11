Najboljši čas za pridobitev doživljenjskega MS Office 2024 za 16,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €!

Keysoffova izpostavljena ponudba izstopa, saj ponuja Microsoft Office 2024 za samo 16,99 € in Windows 11 Pro za le 13,55 €, kar jo naredi privlačno možnost za uporabnike, ki želijo nadgraditi svoj sistem po minimalnih stroških.

Stroškovno učinkovita alternativa naročninam

Za številne uporabnike lahko naročniške storitve, kot je Microsoft 365, sčasoma postanejo drage. Nasprotno pa MS Office 2024 Professional(16.99€) ponuja model enkratnega plačila, ki zagotavlja doživljenjski dostop do osnovnih orodij, kot so Word, Excel in PowerPoint. To je še posebej privlačno za študente, freelancerje in profesionalce, ki imajo raje predvidljivo dolgoročno vrednost. Brez ponavljajočih se stroškov in s polno offline funkcionalnostjo ostaja Office 2024 praktična rešitev za vsakodnevno produktivnost od ustvarjanja dokumentov do analize podatkov in predstavitev.

Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff se zaveda pomembnosti pristnosti in dostopnosti, zato ponuja originalne izdelke vodilnih blagovnih znamk po izjemno konkurenčnih cenah. Ne pozabite uporabiti posebne kode za popust med prazničnim izprodajnim obdobjem, da boste odklenili ekskluzivne ponudbe za široko paleto licenc za programsko opremo. Vsaka transakcija poteka gladko in učinkovito zahvaljujoč Keysoffovemu sistemu takojšnje digitalne dostave; kupljene licence prejmete neposredno na vaš e-poštni naslov, kar odpravlja vse stroške fizične dostave in vam omogoča, da programsko opremo začnete uporabljati takoj. Tisoče pristnih, pozitivnih ocen in odlična ocena 4,8 zvezdic na Trustpilotu jasno potrjujejo ugled podjetja Keysoff. Kupite svoje ključe brez skrbi! Če potrebujete kakršno koli pomoč, je posvečena ekipa podjetja Keysoff pripravljena pomagati!

(Za stik s Keysoffom: service@keysoff.com).