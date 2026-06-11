Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija
Oglas

Najboljši čas za pridobitev doživljenjskega MS Office 2024 za 16,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €!

Ljubljana, 11. 06. 2026 00.15 pred 14 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR

Ker cene programske opreme še naprej naraščajo še posebej zaradi vse večjega prehoda na naročniške modele postajajo zanesljive rešitve z enkratnim nakupom vse bolj dragocene.

Keysoffova izpostavljena ponudba izstopa, saj ponuja Microsoft Office 2024 za samo 16,99 € in Windows 11 Pro za le 13,55 €, kar jo naredi privlačno možnost za uporabnike, ki želijo nadgraditi svoj sistem po minimalnih stroških.

Stroškovno učinkovita alternativa naročninam

Za številne uporabnike lahko naročniške storitve, kot je Microsoft 365, sčasoma postanejo drage. Nasprotno pa MS Office 2024 Professional(16.99€) ponuja model enkratnega plačila, ki zagotavlja doživljenjski dostop do osnovnih orodij, kot so Word, Excel in PowerPoint. To je še posebej privlačno za študente, freelancerje in profesionalce, ki imajo raje predvidljivo dolgoročno vrednost. Brez ponavljajočih se stroškov in s polno offline funkcionalnostjo ostaja Office 2024 praktična rešitev za vsakodnevno produktivnost od ustvarjanja dokumentov do analize podatkov in predstavitev.

PR

Ugodna spletna pisarna! Ne zamudite redkih ponudb podjetja Keysoff!
- Office 2024 Pro Plus – 16.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 127.26€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€

Najboljši čas za nadgradnjo! Kupite Windows 11 Pro za 13,55 €!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

Paket Office & Bundle z ogromnim popustom – 62 % popusta! (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 29.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 29.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 - 32.99€
- Project Professional 2024 - 35.99€

Pokliči prijatelje in skupaj nadgradite!
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 39.99€ (13.33€ Per PC)
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

Ugodni kompleti orodja vrhunskih blagovnih znamk:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€

Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff se zaveda pomembnosti pristnosti in dostopnosti, zato ponuja originalne izdelke vodilnih blagovnih znamk po izjemno konkurenčnih cenah. Ne pozabite uporabiti posebne kode za popust med prazničnim izprodajnim obdobjem, da boste odklenili ekskluzivne ponudbe za široko paleto licenc za programsko opremo. Vsaka transakcija poteka gladko in učinkovito zahvaljujoč Keysoffovemu sistemu takojšnje digitalne dostave; kupljene licence prejmete neposredno na vaš e-poštni naslov, kar odpravlja vse stroške fizične dostave in vam omogoča, da programsko opremo začnete uporabljati takoj. Tisoče pristnih, pozitivnih ocen in odlična ocena 4,8 zvezdic na Trustpilotu jasno potrjujejo ugled podjetja Keysoff. Kupite svoje ključe brez skrbi! Če potrebujete kakršno koli pomoč, je posvečena ekipa podjetja Keysoff pripravljena pomagati!

(Za stik s Keysoffom: service@keysoff.com).

Naročnik oglasa je Century genius.

programska oprema Microsoft Office računalniška oprema licenca
24ur.com Povečajte produktivnost v 2026: Doživljenjski MS Office 2021 in Windows 11 že od 13 € na Keysoff!
24ur.com Pridobite Lifetime Office 2021 Pro s 62 % popustom za 31,95 €! Prihranite veliko pri nakupu originalnih ključev MS Office in Win 11 Pro!
24ur.com Doživljenjski dostop - Microsoft Office 2021 že od 15 €!
24ur.com Windows 10 za 7,40 evra in doživljenjska licenca za Microsoft Office za 27,36 evra
24ur.com Povečajte zmogljivost PC-ja z dostopom do Microsoft Office 2021 in Windows 11, zdaj že od 10€!
24ur.com Črni petek: MS Office 2021 za 15 € in originalni operacijski sistem Windows od 6 € naprej
24ur.com Velika razprodaja Keysoff: Office 2021 za Windows 27,96 €, za Mac 42,02 € – prihranite do 90 %
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763