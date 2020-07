Najboljši telefon na tržišču, ki ima velike težave

Huawei je namreč pod hudim pritiskom, saj Američani želijo preprečiti kitajsko dominacijo nad prodajo tehnologije 5G, to pa bolj ali manj uspešno poskušajo doseči s tem, da države članice zveze Nato prepričajo z varnostnimi pomisleki. Zakonodaja in praksa kitajske komunistične partije, kot smo videli pred leti v Tibetu in dandanes deja-vu v Hongkongu, nadzoruje tudi pretok informacij v in izven Kitajske. Vsa podjetja, ki delujejo na Kitajskem so na ukaz dolžna posredovati informacije. Kitajsko ministrstvo za državno varnost (MDV) ima natančen nadzor nad dogajanji na Kitajskem, zadnja leta so zelo aktivni na Filipinih, Avstraliji in še kje.

Huawei je kitajsko podjetje, o katerem smo že neštetokrat pisali, predvsem glede težav, s katerim se soočajo (Pa tudi o nevarnostih, ki jih podjetje potencialno predstavlja). Te težave niso tehnološke saj je Huawei v nekaj letih uspel dohiteti in tudi prehiteti številna evropska, ameriška in južnokorejska podjetja, ki so vlada v globalnem tehnopolu. Huawei je poleg tehnološka skoka naprej tudi ujetnik politike kitajske komunistične partije, ki želi odrezati svoj del svetovne pogače. Pri tem pa je naletel na državo, ki te pogače ne deli preveč rada – Združene države Amerike.

Delovanje MDV in širjenje kitajskega vpliva je naletelo na odpor Japonske, Južne Koreje, Tajvana, Vietnama in številnih drugih držav v Aziji, v Evropi pa zgublja na zaupanju predvsem zaradi nespoštovanja demokratičnih vrednot. ZDA imajo v Aziji številne interese, zato so bili precej zaskrbljeni, ko je Huawei ponudil Evropejcem tehnologijo 5G po nižjih cenah in krajših dobavnih rokih. To so bolj ali manj uspešno uspeli blokirati v številnih državah, ki so hkrati članice zveze Nato. Huawei pa je med tnalom in nakovalom, saj je delno tudi postal talec zunanje politike.

Posledično so ZDA ameriškim podjetjem prepovedala sodelovanje s Huaweijem, zato so njihovi produkti izgubili stik z Googlom in številnimi drugimi programskimi sistemi, ki so pogosto postali ključen del vsakdanjega življenja Evropejcev in Američanov. Ta blokada Huawei postavlja v kot, dobršen del njihove produkcijske verige glede 5G je ogrožen, telefoni pa del te geopolitične igre. Ravno zato je Huawei ponudil več, kot bi sicer. Konkurenti so dobri, a jih P40 na tehnoloških dodatkih pogosto prehiti, vprašanje pa je, če do odtehta programske pomanjkljivosti? Že osnovnejši modeli P40 o katerim smo pisali pred meseci, so se izkazali.