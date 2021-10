Najdaljši komercialni let: več kot 17 ur, trije kontinenti

Najdaljši komercialni let se je v Buenos Airesu v Argentini začel 5. oktobra nekaj pred 18. uro, v avstralskem Darwinu pa končal dobrih 17 ur kasneje, 6. oktobra nekaj po 11. uri zjutraj. Letalo je na krovu prevažalo 107 potnikov, štiri pilote in 17 članov kabinskega ter drugega osebja.

Letalo QF14 letalske družbe Qantas je na poti preletelo tudi Antarktiko. Gre za najdaljši let brez postankov, za katerega so potniki lahko kupili vozovnico. Testni leti projekta Sunrise iz New Yorka in Londona v Sydney so bili sicer daljši, vendar pa na njih ni bilo mogoče kupiti sedeža.