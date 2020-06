Najdba v Auschwitzu: v dimniku našli predmete, ki bi lahko taboriščnikom služili tudi za pobeg

Blok 17 je bil pravzaprav sklop barak, v katerih so bili v grozljivih razmerah nastanjeni taboriščniki. Zgradili so ga leta 1941, stavba v kateri so odkrili skrite predmete, pa vključuje klet, pritličje, prvo nadstropje in podstrešje. Med prenovo je skupina delavcev sklada v tleh pritličja našla ostanke nekdanjega dimnika.

A kdo natančno in čemu? V bloku 17 naj bi bili nastanjeni ujetniki, ki so nekoč, preden jih je okupator 'strpal' v taborišče smrti, opravljali različna obrtniška dela. Zaradi rokodelskih spretnosti in znanj, ki so jih še tik pred brutalnim koncem lahko 'nudili' sovražniku - in ta, brez dvoma, do tega, da jih tudi v tem smislu ožame in izkoristi vse do zadnjega, ni imel niti najmanjših zadržkov - so jih nastanili v poseben predel taborišča. Vseeno pa ni povsem jasno, zakaj so zaporniki skrili (ravno) te predmete in zakaj (prav) tam.

Noži, vilice, žlice, škarje in drugo orodje, pa krpice iz usnja - tako je videti najdba, ki je pred kratkim malodane osupnila svetovno javnost. Raziskovalci so namreč pod dimnikom bloka 17, ki se nahaja v tako imenovanem 'glavnem kampu' koncentracijskega taborišča Auschwitz, našli kopico starih, zarjavelih predmetov, za katere domnevajo, da so jih tja skrili taboriščniki.

Blok 17 so ob podpori Avstrijskega narodnega sklada za žrtve nacizma v sklopu načrtovane nove razstave pričeli prenavljati septembra 2019. Delavci in restavratorji so nameravali obnoviti tudi dimnik, ko so aprila v notranjosti našli skrite predmete.

V stavbi, kjer so našli skrite predmete, so bili nastanjeni interniranci z raznovrstnimi ročnimi spretnostmi, navajajo v Avstrijskem narodnem skladu za žrtve nacizma. "Pričevanja preživelih nakazujejo na to, da so bile v kletnih prostorih te stavbe številne delavnice, v katerih so, na primer, izdelovali košare," so zapisali. Ne glede na točno (nekdanjo) namembnost teh predmetov, pa danes nedvomno pripomorejo k popolnitvi arheološkega in zgodovinskega zapisa tega sicer grozovitega kraja.

"Med meritvami tal v pritličju, ki smo jih izvajali za obnovo originalnih zidov, smo odkrili ostanke dimnika," so v sporočilu za javnost zapisali v avstrijskem skladu. "Pod njim pa so na plano pokukali skriti predmeti: noži, vilice, kljuke, škarje, koščki usnja in deli čevljev."

S kakšnim namenom so ujetniki skrili te predmete, zaenkrat (še) ostaja zavito v tančico skrivnosti. "Temeljitih analiz zgodovinarji in konservatorji še niso opravili, zato je še prehitro sklepati, čemu točno so bili namenjeni," pravijo v skladu. Johannes Hofmeister, njihov strokovni svetovalec, je sicer ponudil svojo razlago. Prepričan je, da dimnik za skrivališče ni bil uporabljen po naključju - in to v prostorju, kjer so bili nastanjeni (nekdanji) dimnikarji.

Kot so pri skladu navedli v sporočilu za javnost, bi najdeni predmeti lahko služili za izdelavo in popravilo oblek in čevljev, za odklepanje ključavnic, ali pa celo za pripravo na morebitni pobeg. "Možno je tudi, da so škarje in jedilni pribor uporabljali kot sredstva za izmenjavo z drugimi ujetniki, barantanje oziroma trgovanje," so zapisali.

Vse najdene predmete so skrbno pregledali in dokumentirali, nato pa predali restavratorskemu oddelku muzeja v Auschwitzu.