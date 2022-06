'Najhitrejši' brskalnik na svetu se poslavlja, a šale bodo ostale

Internet Explorer se je kot del operacijskega sistema Windows 95 prvič pojavil leta 1995. Leta 2016 je nato Microsoft predstavil nov brskalnik Edge, Explorer pa so prenehali razvijati. Ena novejših šal na račun brskalnika in njegovega "izvrstnega" delovanja se nanaša prav na njegovo slovo. Ko po Explorer pride smrt, se "Internet Explorer ne odziva". Morda pa nas vendarle še ne bo zapustil?

Z zagonom Firefoxa leta 2004 in Google Chroma leta 2008 ter rastjo priljubljenosti mobilnih operacijskih sistemov, kot sta Android in iOS, se je priljubljenost Explorerja močno zmanjšala. Zakaj?

Pravzaprav je prišlo do te mere, da je bilo za uporabnike celo boleče, če so namesto drugega brskalnika pomotoma odprli Explorer. "Po 10.000 letih sem končno svoboden. Čas da zavzamem svet". Tako si avtor spodnje slike zamišlja, da se ob odprtju brskalnika počuti Explorer.

"Oboževalci" so za Explorer na Twitterju naredili tudi več lažnih profilov, na katerih so objavljali šale. Predvsem so pomembne zadnje novice sporočali z večdnevnimi ali celo letnimi zamudami. Šestega maja letos so tako objavili, da je Sony izdal novi Play Station 5, čeprav je v Avstraliji, na Japonskem, v Novi Zelandiji, Severni Ameriki in Južni Koreji izšel že 12. novembra 2020, teden dni pozneje pa še drugod po svetu.