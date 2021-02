Odkrili najmanjšega plazilca na svetu, ki je velik kot sončnično seme

Nemško-madagaskarska odprava je v gozdovih severnega Madagaskarja odkrila dva izredno majhna kuščarja, samca in samico nove vrste Brookesia nanaoziroma nanokameleon. Telo samca meri le 13,5 milimetra, skupno pa od glave do konice repa v dolžino meri le 22 milimetrov. To pomeni, da gre za najmanjšega med približno 11,500 znanimi vrstami plazilcev, so sporočili iz raziskovalnega inštituta Bavarske državne zoološke zbirke v Münchnu. "Fascinantno je videti, kako miniaturni so lahko ti organizmi," pravi vodilni znanstvenik ekipe, herpetolog Frank Glaw.

Samica je nekoliko večja od samca – v dolžino meri 29 milimetrov. To sta tudi edina znana pripadnika te vrste, saj drugih kljub "velikim naporom" za zdaj še niso odkrili, še dodajajo pri inštitutu.

Novi kameleon živi v deževnem gozdu, v goratem predelu severnega Madagaskarja, znanstveniki pa se bojijo, da mu že grozi izumrtje. Zato v svojem poročilu predlagajo, da bi vrsto uvrstili na rdeči seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave. "Življenjski prostor tega nanokameleona je ogrožen zaradi krčenja gozdov, a območje je bilo nedavno zaščiteno, zato bo vrsta preživela," je za BBC dejal Oliver Hawlitschek, znanstvenik iz Naravoslovnega centra v Hamburgu.

O izjemno majhnem plazilcu je za zdaj malo znanega. Živi na gozdnih tleh, kjer lovi pršice, svoje rjavkaste barve ne spreminja, pred naravnimi sovražniki in plenilci pa se ponoči skriva med travnimi bilkami.

Član odprave, ki je našla nanokameleona, Mark Scherz, je novoodkrito žival opisal kot "spektakularni primer skrajne miniaturizacije". Kaj je razlog za tako skrajno miniaturizacijo, ni znano. Gozd, v katerem so odkrili samca in samico, je sicer dobro povezan s preostalimi gozdovi na severu Madagaskarja."Ta majhen novi kameleon izstopa iz vzorca majhnih vrst, ki jih najdemo na majhnih otokih. To kaže na dejstvo, da nekaj drugega dovoljuje in/ali povzroča miniaturizacijo."