Najpogostejši glasovni ukazi so POP TV, MasterChef in Skrito v raju

Največkrat uporabljen glasovni ukaz je POP TV. V zadnjih dveh letih (od junija 2022 do junija 2024) je najbolj glasovno iskan resničnostni šov MasterChef Slovenija, Skrito v raju pa je najbolj glasovno iskana serija vse od svoje premiere februarja do konca junija 2024.

Glasovni model je tudi s pomočjo umetne inteligence prilagojen slovenskim uporabnikom in vsebuje napredne algoritme za obdelavo naravnega jezika za razumevanje uporabnikovih ukazov ter strojno učenje za prilagajanje in izboljšanje storitve.

Sicer pa so najbolj iskane vsebine s pomočjo glasovne funkcije risanke (Pujsa Pepa, Tačke na patrulji, Barbapapa) in resničnostni šovi.

Uporabniki največ glasovnih ukazov izrečejo ob nedeljah, predvsem med 18. in 22. uro. Rekordno število glasovnih ukazov je bilo zabeleženih januarja letos, ko je bilo izrečenih skoraj 21 milijonov ukazov, so sporočili s Telekoma Slovenije.

V zadnjem desetletju v razvoj omrežja vložili 680 milijonov evrov

Na novinarski konferenci so razkrili, da je Telekom Slovenije v zadnjem desetletju v razvoj in vzdrževanje svojega omrežja vložil več kot 680 milijonov evrov. V zadnjem letu in pol so zmogljivost celotnega mobilnega omrežja povečali za tretjino, omrežja 5G pa za trikrat, so pristojni pojasnili na današnjem srečanju z novinarji.

Članica uprave Telekoma Slovenije Vesna Prodnik je med drugim izpostavila, da krepijo prisotnost v razvojnih projektih, ki se ukvarjajo z naslednjo mobilno generacijo 6G in s kvantnimi povezavami. "Če si sestavni del celotnega procesa razvoja, imaš potem znanje in kompetence, da to uvedeš v prakso," je pojasnila.