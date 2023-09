Najstarejši čevlji v Evropi stari 6000 let in stkani iz trave

Med množico starodavnih predmetov, ki so jih v 18. stoletju iz španske jame naropali tamkajšnji rudarji, so znanstveniki identificirali najstarejši čevelj v Evropi. Gre sicer za jamo, kjer prebivajo netopirji, čevelj pa se je dobro ohranil predvsem zaradi nizke vlažnosti in hladnih vetrov. Sandali so po ocenah stari 6000 let in so stkani iz travnatih vlaken.

Analize so pokazale, da so sestavljeni iz več vrst trave, med vlakni pa se je našlo tudi usnje in apno. Segajo v obdobje neolitika, od prejšnjih 'rekorderjev', čevljev, ki so jih leta 2008 našli v jami v Armeniji, pa so starejši za okoli 500 let.