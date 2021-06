Odkrili najstarejšo znano žrtev napada morskega psa

Oxfordski znanstveniki so namreč preučevali ostanke odraslega moškega, ki so ga odkrili blizu japonskega Notranjega morja Seto, na najdišču Tsukumo. In našli hude rane na rokah, nogah, sprednjem delu prsnega koša in trebuhu, povzema CNN. "Sprva nas je zbegalo, kaj bi lahko povzročilo vsaj 790 globokih ran," sta v skupni izjavi zapisala raziskovalca J. Alyssa White in Rick Schulting . "Bilo je ogromno ran, a vseeno je bil pokopan na skupnem pokopališču Tsukumo."

Nekatere poškodbe so bile zelo ostre, globoke in v obliki črke V, podobne, kot bi jih zadala kovinska orodja, ki pa jih tamkajšnja tedanja lovsko-nabiralniška kultura Džomon ni uporabljala. "Skozi proces eliminacije smo izločili, da je šlo za konflikt med dvema osebama, ter bolj pogoste napade živali, mrhovinarjev," dodajajo.

Vrsta, ki je najverjetneje odgovorna za rane moškega, je bodisi tigrasti bodisi beli morski pes, so prepričani raziskovalci, ki so med drugim preučili forenzične dokaze drugih primerov napadov morskih psov, ter naredili rekonstrukcijo tega primera. Pri tem so sodelovali tudi s Florida Program for Shark Research. Svoje ugotovitve so predstavili v prispevku za Journal of Archaeological Science: Reports preteklo sredo.

Umrl je med leti 1370 in 1010 pr. n .št. V času napada je bil verjetno živ, menijo raziskovalci, saj manjkajoča leva roka kaže na to, da se je branil.

"Poznamo zelo malo primerov napada morskega psa v arheoloških zapisih. Glavni razlog je preprosto to, da so bili tako redki," je Schulting povedal za CNN. "Še dandanes, s toliko ljudmi na svetu, se vsako leto zgodi le peščica smrtonosnih napadov morskega psa."