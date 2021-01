Najstnik, ki je poimenoval rover, vreden dve milijardi evrov

Pri Nasi napeto in nestrpno odštevajo dneve do pristanka na Marsu. Predvidoma 18. februarja naj bi po 7-mesečni odisejadi na rdečem planetu pristal rover Vztrajnost. Ne le znanstveniki, ta trenutek bo podrobno spremljal tudi 14-letni Alex iz Virginije, ki je vozilu nadel ime. Vztrajnost ni le pomemben del misije, ampak tudi človeštva, je pojasnil najstnik, ki je zaljubljen v vesolje. Njegove največje sanje so, da bi delal pri Nasi in postal astronavt.