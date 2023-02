Najstnikom omogočili, da izbrišejo eksplicitne fotografije

Spletno stran so poimenovali "Take it down", kar bi lahko prevedli kot "Odstrani". Kot pojasnjujejo na vstopni strani, je namenjena "odstrajevanju golih, na pol golih ali seksualno eksplicitnih fotografij in videov, ki so nastali, ko oseba še ni bila stara 18 let". "Najstnik si, z nekom se videvaš in deliš fotografijo. Ali pa te nekdo izsiljuje in pravi, da bo naredil to in to, če mu fotografije ne pošlješ," je o hipotetičnih situacijah razmišljal Gavin Portnoy z Nacionalnega centra za pogrešane in zlorabljene otroke.