Največje najdišče sledi dinozavrov: več kot 200 odtisov izpred 166 milijonov let

Sledi je odkril delavec v kamnolomu, ki je opazil, da so na vsake tri metre na tleh grbine. Ker so v 90. letih prejšnjega stoletja v bližini že odkrili sledi dinozavrov, je pomislil, da bi grbine na tleh lahko nastale, ko je dinozaver stopil na to mesto in se je blato okoli stopinje dvignilo.

Stopinje je poleti izkopavala ekipa več kot sto znanstvenikov in prostovoljcev. Odkrili so sledi petih dinozavrov, od katerih naj bi bili štirje rastlinojedi zavropodi, eden pa naj bi bil mesojedi megalozaver.

Stopinje zavropodov spominjajo na stopinje slonov, a so večje, saj naj bi ti dinozavri merili do 18 metrov v dolžino. Odtisi megalozavra pa so stopinje z značilnimi tremi prsti. Ti dinozavri naj bi v dolžino merili šest do devet metrov in so bili največji dinozavri plenilci v obdobju jure v Veliki Britaniji.