Največji 'rop' kripto menjalnice v zgodovini: hekerji ukradli za 1,4 milijarde Ethereuma

Hekerji so v napadu na Bybit iz digitalne denarnice 'ukradli' kovance Ethereum v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev (1,43 milijarde evrov), poroča BBC.

Ethereum je druga najmočnejša kriptovaluta po vrednosti za Bitcoinom. Ustanovitelj podjetja s sedežem v Dubaju je uporabnikom zagotovil, da so njihova sredstva "na varnem" in da jih bodo prizadetim vrnili. Ustanovitelj Bybita Ben Zhou je pojasnil, da bi škodo lahko pokrilo podjetje ali posojilo partnerjev. Bybit ima sicer 20 milijard dolarjev sredstev. "Bybit je plačilno sposoben, tudi če ta izguba zaradi vdora ni povrnjena, vsa sredstva strank so zavarovana 1 proti 1, lahko pokrijemo izgubo," je še zatrdil Žou.