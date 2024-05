Na Islandiji zgradili velikanski 'sesalnik', ki iz zraka odstranjuje ogljik

OGLAS

Na Islandiji so zgradili velikanski 'sesalnik', ki iz zraka odstranjuje ogljik. FOTO: Profimedia icon-expand

"Mamut" je drugi komercialni obrat za neposredno zajemanje zraka, ki ga je odprlo švicarsko podjetje Climeworks. Je 10-krat večji od svojega predhodnika "Orca", ki je začel delovati leta 2021, poroča CNN. Tehnologija DAC za neposredno zajemanje zraka je zasnovana tako, da iz vsrkanega zraka s pomočjo kemikalij odstranjuje ogljik. Ogljik se lahko nato spravi globoko pod zemljo, znova uporabi ali pretvori v trdne izdelke.

Podjetje Climeworks načeloma načrtuje transport ogljika pod zemljo, kjer se bo naravno spremenil v kamen. FOTO: Profimedia icon-expand

Podjetje Climeworks načeloma načrtuje transport ogljika pod zemljo, kjer se bo naravno spremenil v kamen. Za ta tako imenovani proces sekvestracije sodeluje z islandskim podjetjem Carbfix. Celotno operacijo bo medtem poganjala kar obilna, čista geotermalna energija Islandije. Tehnologije, kot je DAC, pridobivajo vse večjo pozornost tako vlad kot tudi zasebne industrije. Številni še vedno uporabljajo fosilna goriva, koncentracije ogljikovega dioksida, ki segreva planet, pa so leta 2023 dosegle rekordno visoko raven. Številni znanstveniki so prav zato prepričani, da mora svet poleg hitrega zmanjševanja fosilnih goriv najti načine za odstranitev ogljika iz zraka. Številne kritike Vendar pa so tehnologije odstranjevanje ogljika, kakršna je DAC, še vedno sporne. Največ kritik so deležne zaradi visoke cene, energijske požrešnosti in pomanjkanja dokazov o obsegu delovanja. Nekateri okoljevarstveniki so zaskrbljeni tudi zato, ker bi takšne tehnologije lahko odvračale pozornost od politik za zmanjševanje uporabe fosilnih goriv.

Največ kritik so tehnologije DAC deležne zaradi visoke cene, energijske požrešnosti in pomanjkanja dokazov o obsegu delovanja. FOTO: Profimedia icon-expand

Ta tehnologija je "polna negotovosti in ekoloških tveganj," je dejala Lili Fuhr, direktorica programa za fosilno gospodarstvo pri Centru za mednarodno okoljsko pravo, ki se je nanašala na zajemanje ogljika na splošno. Mamut naj bi iz ozračja potegnil 36.000 ton ogljika na leto Podjetje Climeworks je Mamutazačelo graditi junija 2022. Ima modularno zasnovo s prostorom za 72 "zbiralnih posod" – vakuumskih delov stroja, ki zajemajo ogljik iz zraka –, ki jih je mogoče zložiti eno na drugo in enostavno premikati. Trenutno jih ima naprava 12, v naslednjih nekaj mesecih pa naj bi jih še dodajali. Podjetje zagotavlja, da bo Mamut s polno zmogljivostjo lahko iz ozračja potegnil 36.000 ton ogljika na leto. To je enako, kot da bi za eno leto s cest odstranili približno 7800 avtomobilov. Podjetje sicer ni navedlo točnega stroška za vsako tono odstranjenega ogljika, vendar naj bi se cena gibala okoli 1000 dolarjev (930 evrov) na tono. Podjetje sicer povečuje velikost svojih obratov in s tem znižuje stroške. Njihov cilj je, da bi do leta 2030 dosegli ceno okoli 300 do 350 dolarjev na tono, pozneje, do leta 2050 pa tudi do 100 dolarjev na tono, je pojasnil Jan Wurzbacher, soustanovitelj in soizvršni direktor Climeworks, na klic z novinarji.

Naprava Mamut, ki naj bi iz zraka posesala ogljik FOTO: Profimedia icon-expand

Ta tovarna je "pomemben korak v boju proti podnebnim spremembam," je dejal Stuart Haszeldine, profesor 'zajemanja in shranjevanja ogljika' na Univerzi v Edinburghu. Ob tem je opozoril, da je to le majhen del dejanskega cilja, ki ga moramo doseči. Vse naprave za odstranjevanje ogljika na svetu skupaj lahko na leto odstranijo le okoli 0,01 milijona metričnih ton ogljika, kar je daleč od cilja. Do leta 2030 bi morali namreč odstraniti okoli 70 milijonov ton ogljika na leto, kažejo podatki Mednarodne agencije za energijo. Podobne 'sesalnike' gradijo tudi drugod po svetu Svoje obrate z DAC tehnologijo naj bi pripravljala tudi številna druga podjetja. Naprava "Stratos", ki jo trenutno gradijo v Teksasu naj bi iz zraka na leto odstranila 500.000 ton ogljika, poroča naftna družba Occidental, ki stoji za tovarno. Glede na podatke podjetja naj bi tudi oni ogljih shranjevali pod zemljo, vendar pa naj bi se posluževali tudi "izboljšanega pridobivanja nafte". Ogljik bi namreč potisnili v vrtine, da bi se iz njih iztisnilo še težko dostopne ostanke nafte. Številni kritiki so zaskrbljeni prav zaradi tega, saj bi tehnologije za odstranjevanje ogljika na ta način dejansko podaljšale proizvodnjo fosilnih goriv.

Dodatne obrate bi lahko postavili v Keniji in ZDA. FOTO: Profimedia icon-expand