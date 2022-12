Največjo knjižnico optične znanosti v Latinski Ameriki poimenovali po Slovenki

Po poročanju lokalnih medijev knjižnica CIO zdaj nosi ime ženske, ki izstopa ne le zaradi svojega znanja, temveč tudi zaradi svojih človeških lastnosti.

Knjižnica ima največjo bibliografsko zbirko s področja optike v Latinski Ameriki in jo sestavljata osrednja knjižnica v mestu Leon in enota v Aguascalientesu. Gradiva, ki ju hranita, prispevajo k razvoju raziskovalnih dejavnosti in akademskega usposabljanja, je nedavno poročal spletni portal El Sol de Leon.

Generalni direktor CIO Rafael Espinosa Luna je na slovesnosti ob odkritju plošče s poimenovanjem dejal, da je centru v čast, da lahko ime znanstvenice zapiše v ime knjižnice centra. Poudaril je, da ni boljšega mesta za počastitev, ohranjanje in širjenje znanja o najpomembnejših prispevkih človeštva na področju optike, fotonike in drugih področij.

"Ta slovesnost, ki nas danes združuje, je javno priznanje za odlično kariero naše drage doktorice Marije Strojnik Pogačar, ki je najvidnejša znanstvenica CIO in ena najuglednejših v naši Mehiki, je zaslužna, sodi v najvišji nivo raziskovalcev," pa je po poročanju portala dejala vodja mehiškega Nacionalnega sveta za znanost in tehnologijo Maria Elena Alvarez-Buylla Roces.