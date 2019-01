Japonski milijarder nov rekorder na Twitterju

Kar glede na vsebino niti ni tako zelo nenavadno. Bogataš je namreč obljubil, da bo med sto naključno izbranih ljudi razdelil 100 milijonov jenov (810 tisoč evrov), vse, kar je treba storiti, da se znajdeš "v bobnu", pa je, da avtorju začneš slediti na Twitterju in deliš omenjeno objavo. Je pa res, da se z vsako novo delitvijo možnost dobitka zmanjša ...

Twitter ima novega rekorderja. To je japonski milijarder Jusaku Maezava , katerega objavo iz 5. januarja je delilo kar 4,3 milijona uporabnikov. S tem je postala največkrat deljeni tvit v zgodovini.

Jusaku Maezava je 43-letni zbiratelj umetnin in podjetnik, ki je ustanovil največjo japonsko modno spletno trgovino. Na Japonskem je zaslovel kot bobnar v punk skupini Switch Style, svet pa ga je, če ne prej, spoznal septembra letos, ko ga je Elon Muskrazkril kot prvega turista, ki bo poletel na Lunu. Ustanovitelj Space X ga namerava na pot poslati šele leta 2023 v raketi Big Falcon (Veliki falkon), ki jo šele gradijo. Koliko je odštel za potovanje, ostaja skrivnost. Njegovo bogastvo sicer ocenjujejo na več kot dve in pol milijardi evrov.

Najbolj odmevni tviti

Doslej je bil "kralj Twitterja" ameriški najstnik Carter Wilkinson, ki je uporabnike prosil, naj mu pomagajo do brezplačnih piščačjih medaljonov. Veriga restavracij s hitro prehrano Wendy's mu je namreč obljubila, da jih bo leto dni lahko jedel zastonj, če bo njegov tvit delilo 18 milijonov uporabnikov. Cilju se ni niti približal, dobil je "le" 3,5 milijona delitev, a kljub temu dovolj, da je imel leto in pol v lasti rekord. Nazadnje je bilo to dovolj tudi za vodilne pri Wendy's.