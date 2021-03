Nakupovanje s kriptovalutami tudi na PayPalu

Potrošniki bodo lahko od danes spletne nakupe opravili tudi z bitcoini, ethri, bitcoin gotovino ali litecoini. To je svojim ameriškim uporabnikom omogočilo podjetje PayPal. "To je prvič, da lahko kriptovalute brez težav uporabljate na enak način kot kreditno ali debetno kartico v svoji denarnici PayPal," je za Reuters dejal predsednik in izvršni direktor Dan Schulman.

Storitev bo v prihajajočih mesecih na voljo vsem 29 milijonom trgovcem, ki sodelujejo s plačilnim procesorjem. V digitalnih denarnicah pa bodo kupci po novem lahko ob nakupih svoje kriptovalute pretvorili v klasične valute, so sporočili iz podjetja. Trenutno je nakup in prodaja kriptovalutami na PayPalu sicer na voljo le v Združenih državah, vsa trgovanja pa morajo biti izvedena v ameriških dolarjih, vendar pa načrtujejo, da bodp storitev že v prvi polovici leta 2021 razširili tudi na svetovne trge. Novo možnost poslovanja je podjetje sicer predstavilo že konec leta 2020.