Namesto 8 dni v vesolju že več kot dva meseca - kdaj se bosta lahko vrnila?

Vesoljska veteranka slovenskega rodu Sunita Williams in kolega astronavt Barry Wilmore sta 5. junija poletela na ISS s Starlinerjem in bi se morala po načrtih vrniti na Zemljo že po osmih dneh. Vendar pa je Nasa zaradi tehničnih težav ob prvem vesoljskem poletu Starlinerja njuno vrnitev odložila.

Bowersox je dejal, da se bodo do konca meseca odločili, ali ju bodo skušali vrniti s Starlinerjem ali pa bodo uporabili plovilo zasebnega podjetja SpaceX. Če se bosta Wilmore in Williams vrnila s plovilom SpaceX, bo to največji neuspeh Boeingovega vesoljskega programa doslej, poročajo ameriški mediji.