Namesto lovcev kmalu brezpilotna letala?

Projekt, ki so ga napovedali že leta 2018, predvideva razvoj brezpilotnega lovskega letala. Na vprašanje revije Air Force, da je to še vedno cilj, je generalpolkovnik Shanahan dejal, da ne ve, vendar je dodal, da se lahko sistemi z umetno inteligenco uporabljajo tudi na druge načine. Roje brezpilotnih dronov lahko uporabijo pod nadzorom pilota ali delujejo avtonomno. Ameriški vojaški projekt, imenovan Skyborg, bo raziskal, kako bi pilot lovskega letala lahko nadzoroval druga brezpilotna letala - ki bi delovala kot leteči pomočniki v zraku.

Na sestanku, ki ga je organiziral Inštitut Mitchell za vesoljske študije, je generalporočnik Shanahan dejal, da je prejšnji konec tedna izmenjal e-poštna sporočila z vodjo ekipe Stevom Rogersom iz raziskovalnega laboratorija zračnih sil (AFRL). Povedal je, da bo ekipa AFRL poskušala izdelati avtonomni sistem, ki bi šel proti človeškemu sistemu s posadko, poroča BBC . Shanahan je dejal, da na tej stopnji morda ne bodo uporabil "veliko umetne inteligence", toda sčasoma bi sodelovanje ljudi in strojev pripeljalo do "velike razlike".

Ti projekti temeljijo na nenehnih prizadevanjih raziskovanja načinov uporabe umetne inteligence za povečanje zmogljivosti ameriške vojske. Toda Shahahan je dejal, da podedovani sistemi ne bodo "izginili čez noč" in da gre za vprašanje iskanja ravnotežja in uporabe umetne inteligence tam, kjer bi lahko stvari postale učinkovitejše."Zadnje, kar bi trdil, je, da bodo letala, lovci in sateliti v naslednjih nekaj letih izginili,"je dejal.

Shanahan je dejal, da mora vojska črpati najboljše izkušnje iz avtomobilske industrije, ki razvija avtonomna vozila v komercialnem sektorju. A je opozoril, da med proizvajalci, desetimi podjetji, ki so v zadnjem desetletju za raziskave porabila med 11 in 15 milijard evrov, še vedno nobeno ni razvilo avtonomno vozilo četrte stopnje. Vozila četrte stopnje so tista, ki zaradi varnosti ne potrebujejo več pozornosti človeškega voznika.

V začetku letošnjega leta se je v razpravo vključil tudi Elon Musk, ki je občinstvu na vojaški konferenci v Orlandu na Floridi povedal, da je"obdobje vojaških lovcev minilo". Musk je dejal, da bi lovci F-35 morali tekmovati z brezpilotnimi letali, ki jih človek daljinsko nadzoruje. "F-35 ne bi imel možnosti proti njim," je tvitnil.