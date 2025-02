Namesto v Zemljo bi lahko 'uničevalec mest' trčil v Luno

Nasin center za študije objektov blizu Zemlje je nedavno preveril pot asteroida 2024 YR4 in ugotovil, da se je njegova verjetnost, da leta 2032 zadene Zemljo, s prvotnega enega odstotka povečala na kar 2,3 odstotka. Kot je minuli teden razkril Nasin znanstvenik David Rankin, najbolj ogroženo območje, na katero bi lahko čez sedem let trčila do 100 metrov široka vesoljska skala, zajema države v pasu od severa Južne Amerike, prek Tihega oceana, Indonezije in vse do Sudana.