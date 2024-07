Napačna interpretacija: 'Cepljeni so izgubili desetletja pričakovane življenjske dobe'

Iz znanstvenega članka naj bi po navedbah nekaterih, ki vsebino širijo, izhajajo, da so ljudje, ki so bili dvakrat cepljeni proti covidu, "izgubili desetletja pričakovane življenjske dobe". Po njihovem je pričakovana življenjska doba ljudi, ki so bili dvakrat cepljeni s cepivom proti koronavirusu, za 37 odstotkov nižja kot pri necepljenih. A to je napačno in ne izhaja iz citirane študije, so avtorji študije poudarili za nemško tiskovno agencijo.

Študija z naslovom "Kritična analiza vseh vzrokov smrti med cepljenjem proti covidu-19 v italijanski provinci" je bila izvedena junija 2024 in jo je objavil Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Znanstveni članki na platformi so prosto dostopni. Članek je bil objavljen v reviji "Microorganisms".

Raziskovalci pravijo, da se zanašali na nabor podatkov drugih raziskovalcev. V središču študije so bili zdravstveni podatki ljudi v italijanski provinci Pescara v regiji Abruzzo od desetega leta starosti dalje - v obdobju med januarjem 2021 in februarjem 2023.

Znanstveniki v članku o rezultatih pišejo, da so ugotovili rahlo znižanje pričakovane življenjske dobe pri tistih, ki so bili cepljeni dvakrat, trikrat ali štirikrat. Ni pa razvidno, za katero cepivo je šlo.

V obravnavanem obdobju rezultati kažejo, da je izguba pričakovane življenjske dobe pri osebah, ki so bole cepljene z dvema odmerkoma, znašala 10,1 dni, pri necepljenih pa 7,4 dni.

"To je rezultat naše analize, ki se bistveno razlikuje od 37-odstotne izgube pričakovane življenjske dobe, kot si je nekdo stvari napačno razlagal na internetu," je na vprašanje dpa dejal eden od raziskovalcev. "Poudarjamo, da ne odgovarjamo za napačne interpretacije statističnih kazalcev, navedenih v našem članku," se od interpretacije svoje študije distancirajo raziskovalci.

Več študij je sicer pokazalo nekoliko drugačne rezultate od njihovih, tudi tamkajšnji statistični urad je v Avstriji po raziskavi prišel do ugotovitve, da je bila ugotovljena bistveno nižja umrljivost v skupini cepljenih proti covidu-19. Raziskovalci sami v svoji študiji pišejo, da obstaja več možnih razlag za njihove rezultate. Takoj na začetku prispevka omenjajo, da bi tako imenovane pristranskosti lahko vplivale na njihovo preiskavo. Na primer, treba je opozoriti, da so bili na začetku koronske pandemije proti virusu cepljeni predvsem starejši ljudje in ljudje z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. To bi lahko izkrivilo rezultate.

Poudarjajo tudi, da je za potrditev njihove raziskave potrebno daljše opazovanje. In študija je uporabila samo podatke iz italijanske pokrajine Pescara.

Podatki o presežni umrljivosti v pandemiji so sicer vedno znova predmet trditev, ki banalizirajo pandemijo ali postavljajo pod vprašaj učinkovitost cepljenja - ne le tistega proti covidu, ampak cepiv nasploh.