Naprava, ki rešuje življenja: Pri treh letih se je boril za življenje, zdaj je živahen najstnik

Desetletni Marko Rosuljaš je bil z ECMO zdravljen leta 2019 zaradi septičnega šoka ob meningokokni sepsi. Danes je živahen najstnik, ki rad počne veliko stvari: "Rad sem zunaj, se družim s prijatelji in rad hodim v šolo," pripoveduje. Marko je bil star tri leta in 3 mesece, ko se je zgodila huda bakterijska okužba, ki je zelo hitro prešla v sepso. 12 dni je bil na ECMO in sreča je, da to aparaturo Pediatrična klinika ima. Potreboval je tudi dializo in različne druge vrste aparatur, ki jih tukaj imajo, se spominja Anja Mijatović , mamica pogumnega Marka.

Zahvalila se je osebju, vsem sestram, ker brez njih ne bi bilo ničesar in vsem zdravnikom, ki so se res vsi borili za Markovo življenje. Danes je Marko povsem zdrav fant. Obiskuje 4. razred v Celju. Je zelo bister fant, vztrajen, borec in trenira borilne veščine, je povedala in dodala: "Danes smo tukaj, verjetno brez ECMO aparata nas ne bi bilo, zato res hvala vsem." "Meni je bilo tukaj na kliniki dobro. Imel sem res veliko posegov, kar ni bilo fajn, se pa po tem dosti stvari spominjam, ko sem bil na plastični kirurgiji in ko sem bil na polintenzivnem oddelku. Takrat mi je mami, ko je bil pust, kupila oranžno barvo za lase, to sem bil zelo vesel," se obdobja zdravljenje po ECMO spominja Marko.

Prva bolnica se zdravljenja ne spominja: Bila je stara le en dan

V Sloveniji je Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) UKC Ljubljana začel podporno zdravljenje z ECMO leta 1994, le nekaj let po tem, ko je ECMO postal uveljavljena možnost podpornega zdravljenja kritično bolnih novorojenčkov in otrok v svetovnem merilu. Tudi danes, 30 let kasneje, je Pediatrična klinika UKC Ljubljana edina ustanova v Sloveniji, ki pri otrocih izvaja ECMO. V 30 letih je bilo z ECMO na Pediatrični kliniki zdravljenih 115 otrok, preživela jih je več kot polovica novorojenčkov in polovica otrok. Letno je na ECMO med 4 in 10 otrok.

Lara Zavrnik, prva bolnica, ki so jo leta 1994 po zdravstvenih zapletih po rojstvu uspešno zdravili z ECMO je povedala, da je bila na ECMO priklopljena, ko je bila star le en dan. "Tega se ne spominjam, so mi pa o tem neverjetnem dogodku pripovedovali starši. Kasneje pa sem o tem tudi sama veliko brala. Zahvalila bi se vsem, ki so mi omogočili, da danes živim. "