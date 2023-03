Naraščajoča skrb glede TikToka: omrežje naj se loči od kitajskega podjetja

Zahodne velesile, tudi ZDA in EU, TikTok v zadnjem obdobju obravnavajo zelo strogo. Bela hiša je uslužbencem vladnih zveznih agencij že konec februarja naložila, da aplikacijo s službenih naprav odstranijo v roku 30 dni. Uporabo je zaposlenim prepovedala tudi Evropska komisija, slovenski vladni urad za informacijsko varnost pa jo je pred dnevi vsem državnim uslužbencem na službenih napravah odsvetoval.

Osrednji argument za omejevanje uporabe TikToka je strah pred zlorabami podatkov uporabnikov s strani Kitajske. "Če je cilj zaščita nacionalne varnosti, so pozivi k prepovedi ali dezinvestiranju nepotrebni, saj ne eno ne drugo ne rešuje širših izzivov industrije, povezanih z dostopom in prenosom podatkov," pa poudarjajo v TikToku.

"Prepričani smo, da je najboljši način za naslavljanje strahov glede nacionalne varnosti transparentna, v ZDA temelječa zaščita podatkov in sistemov ameriških uporabnikov," so pojasnili in se zavzeli tudi za nadzor, ki bi ga opravljal nekdo tretji.

ZDA pritiska na kitajsko podjetje, naj omrežje proda

Analitiki pa ugotavljajo, da Washington stopnjuje pritisk na kitajski ByteDance, da bi se odločil prodati TikTok. Bela hiša je minuli teden pozdravila predlog zakona, ki so ga pripravili senatorji obeh strank in bi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu omogočil prepoved TikToka. "Zakon bo ameriški vladi omogočil, da določenim tujim oblastem prepreči izkoriščanje tehnoloških storitev ... na način, ki je tvegan za občutljive ameriške podatke in našo nacionalno varnost," je dogajanje pospremil Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan.

TikTok pa je tudi tarča ločene zakonodaje, ki je v obravnavi v predstavniškem domu ameriškega kongresa.