Nasa: Asteroid Apofis še vsaj 100 let ne bo padel na Zemljo

Znanstveniki so sprva predvidevali, da bi se lahko asteroid nevarno približal Zemlji že leta 2029, nato so izračun popravili na leto 2036 in pozneje na 2068. Vendar pa je nova analiza podatkov te napovedi izključila. "Leto 2068 tako ni več v rangu možnosti in naši izračuni ne kažejo nobene grožnje trčenja za vsaj naslednjih 100 let," je dejal Davide Farnocchia , znanstvenik, ki pri Nasi proučuje vesoljske objekte v bližini Zemlje.

Zemljani si lahko oddahnemo. Nevarnost iz Vesolja se nam ne bliža tako hitro, kot smo menili doslej. Astroid Apofis, ki so ga Nasini znanstveniki odkrili leta 2004 in velja za enega najbolj nevarnih asteroidov za naš planet, še vsaj 100 let ne bo padel na Zemljo.

Asteroid so poimenovali po egipčanskem bogu kaosa in teme – Apofisu. V dolžino naj bi meril kar 340 metrov, to je za več kot tri nogometna igrišča, po izračunih ruskih znanstvenikov pa nej bi bil težak 270 milijonov ton.

V bližini našega planeta je nazadnje letel 5. marca, vendar je bil od njega oddaljen približno 17 milijonov kilometrov.

Astronomi so su speli z radarskim opazovanjem bolj natančno oceniti orbito asteroida, po kateri potuje okoli Sonca. S tem pa so tudi izključili možnost za trčenje v naslednjem stoletju. "Ko sem se začel ukvarjati z asteroidi po končanem študiju, je bil Apofis simbol za nevarne asteroide. Občutim nekakšno zadovoljstvo, da smo ga umaknili s seznama nevarnosti," pravi Farnocchia.

Nasini znanstveniki sicer upajo, da bodo lahko leta 2029, ko se bo asteroid približal Zemlji, dobili več podatkov o njem. To "bližnje srečanje" naj bi se zgodilo 13. aprila 2029. Takrat naj bi namreč asteroid letel mimo Zemlje na oddaljenosti okoli 32.000 kilometrov. To je približno desetkrat manj kot je od Zemlje oddaljena Luna. Apofis bomo takrat lahko opazovali na vzhodni polobli (v Aziji, Afriki in delih Evrope). Za opazovanje asteroida pa ne bo treba imeti teleskop ali daljnogled, saj bo viden že s prostim očesom.

Potencialno nevarni asteroidi

Nasa pozorno spremlja vse možne vesoljske objekte, ki se gibljejo v bližini našega planeta. Trenutno trije asteroidi veljajo za potencialno nevarne za naš planet.

Asteroid 1950 DA so prvič odkrili 23. februarja 1950, nato pa se je "potuhnil". Šele približno pol stoletja pozneje so znanstveniki ta 1,3 kilometra dolg asteroid znova zaznali, tako da so lahko naredili nove izračune. Ugotovili so, da bi se Zemlji lahko potencialno nevarno približal 16. marca 2880. Vendar pa je verjetnost, da bi padel na Zemljo le okoli 0,012-odstotna.

Asteroid 2010 RF12 je na vrhu seznama asteroidov, za katere je verjetno, da bi lahko padli na Zemljo. Verjetnost za kaj takšnega je pri tem asteroidu kar 4,7-odstotna. Nasa predvideva, da bi lahko bil prvi možni datum za padec na Zemljo 5. september 2095. Ker pa je njegov premer le sedem metrov in gre torej za relativno majhen asteroid, zato ne predstavlja prevelike grožnje za Zemljo, pravijo znanstveniki.

Asteroid 2012 HG2 bi naš planet potencialno lahko zadel 12. februarja 2052, predvideva Nasa. Njegov premer je okoli 14 metrov in ker je relativno majhen bi po vsej verjetnosti razpadel že v zemeljski atmosferi.