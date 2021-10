NASA bo s trčenjem vesoljskega plovila v asteroid poskušala spremeniti njegovo pot

Dimorfos kroži okoli večjega asteroida, imenovanega Didymos, ki je dolg skoraj 800 metrov. Oba asteroida naj bi septembra 2022 prišla na približno 4.200 milijona km od Zemlje, vesoljsko plovilo pa naj bi prišlo do Dimorfosa in približno ob istem času trčilo vanj. Zaradi udarca hitrega vesoljskega plovila, ki se bo premikalo s približno 24.000 km/h, naj bi se Dimorfosova hitrost zmanjšala za približno odstotek. Morda se to ne zdi ključno, vendar je dovolj, da spremeni orbito manjšega asteroida, za katerega znanstveniki upajo, da ga bodo lahko opazovali s teleskopov na Zemlji.

Namen misije DART je obramba pred planeti, končni cilj misije DART pa je pridobiti informacije o tem, kako lahko vesoljske organizacije branijo Zemljo pred smrtonosnimi asteroidi, ki se bodo v prihodnosti spuščali proti nam. "Na Zemljo ves čas letijo asteroidi in kosi asteroidov. Vsako leto nas zadenejo stvari velikosti mize," je že leta 2018 povedal Andy Rivkin, eden od vodij misije DART iz laboratorija za uporabno fiziko Univerze Johns Hopkins. Kot je pojasnil, predmeti, kot sta Dimorfos in Didymos, priletijo na Zemljo vsakih nekaj tisoč let in so dovolj veliki, da lahko povzročijo znatno škodo.

Na misiji DART, ki jo je za NASA razvil laboratorij uporabne fizike Univerze Johns Hopkins, bodo uporabljali "nizkocenovno" vesoljsko plovilo, ki bo opremljeno z dvema solarnima vrstama, kar pomeni, da bo skupaj dolgo 8,5 metrov, so zapisali na spletnem mestu projekta. Plovilo bo opremljeno s kamero, ki bo tudi pomagala najti pot do Dimorfosa, in satelitsko kocko italijanske izdelave, ki se bo pred udarcem ločila od vesoljskega plovila in fotografirala trčenje.