Nasa bo upokojila vesoljski teleskop Kepler

"Kot prva Nasina misija za iskanje drugih planetov je Kepler močno presegel naša pričakovanja in odprl pot našemu raziskovanju življenja v Osončju in zunaj njega," so povedali na agenciji.

Da bo Kepler prenehal delovati, so pričakovali, saj so znake, da bo zmanjkalo goriva, opazili pred dvema tednoma. Zadnje podatke so uspeli pridobiti, še preden mu je povsem zmanjkalo goriva. Zdaj ga bodo upokojili v njegovi trenutni orbiti, stran od Zemlje, so še navedli.

Na podlagi podatkov, pridobljenih s tem teleskopom, so med drugim ugotovili, da so verjetno v okolici med 20 in 50 odstotkov zvezd, vidnih ponoči na nebu, majhni planeti. Ti so podobni Zemlji in so od svojih zvezd oddaljeni toliko, da je lahko na površju tekoča voda, kar je eden od ključnih pogojev za življenje.

Zdaj že upokojeni nekdanji vodja misije Kepler Bill Borucki je misijo opisal kot "izjemen uspeh". "Pokazali smo, da je v naši galaksiji več planetov kot zvezd," je dejal.