30 let legendarnega teleskopa Hubble proslavili s 30 podobami vesolja

Planetarna meglica NGC 40 se nahaja v ozvezdju Kefeja, od Sonca je oddaljena 3500 svetlobnih let. "Lupina plina se širi navzven, iz osrednje zvezde nebule, ki je dosegla zadnjo stopnjo svojega življenja," so ob tem zapisali pri Nasi.

'Iskrice' na fotografiji so dvojna kopica v Perzeju - NGC 869 in NGC 884, znani tudi kot "h in hi Perzeja", sta oddaljeni 7500 svetlobnih let, vsebujeta pa na stotine mladih, svetlih zvezd, poroča Cnet. Gre za "čudovit pogled na nebesni zaklad", pravi Nasa.