Nasa: Iz Marsove atmosfere smo pridobili kisik, ki bi ga lahko dihali

Nasa je sporočila, da je iz tanke atmosfere rdečega planeta pridobila kisik, ki bi ga bilo mogoče dihati. Pridobljeni kisik bi bilo mogoče uporabiti tudi za raketni pogon pri naslednjih misijah. V 16 poskusih cepitve molekul je mala naprava v roverju Vzdržjivost 'nabrala' zalogo za štiri ure človeškega ali 12 ur pasjega dihanja.

icon-expand Mars FOTO: ESA

Ameriška vesoljska agencija je sporočila, da so po letih vožnje njihovega roverja Vzdržljivost (ang. Perseverance) po Marsu uspeli proizvesti kisik, ki bi ga bilo mogoče dihati. Z napravo MOXIE so v 16 poskusih cepitve ogljiko-diohksidovih molekul iz ozračja pridelali 122 gramov kisikovih. To je dovolj za štiri ure človeškega ali 12 ur dihanja manjšega psa. "Kisik bi lahko dovajali astronavtom za dihanje ali pa bi ga uporabili za raketni pogon," je glede uporabnosti poskusa dejala namestnica upravitelja Nase Pam Melroy. Poskus je z vmesnimi premori potekal vse od leta 2021, ko je rover Vzdržljivost pristal na rdečem planetu. O poskusu pridobivanja kisika so sicer pisali že pred dvema letoma, a takrat vesoljska agencija še ni vedela, če je ta primeren za dihanje.

Kako do kisika? In kaj to pomeni? Cepljenje molekul iz tanke Marsove atmosfere je potekalo s pomočjo elektrolize, torej razgradnje ogljikovega dioksida v ogljikov monoksid in kisikove ione. Ogljikov monoksid se je ob tem sprostil v ozračje, atomi kisika pa so se združili v kisikove molekule, take, ki jih Zemljani potrebujemo za dihanje. Naprava v roverju je kisiku izmerila tudi čistost, nato pa ga sprostila v ozračje.

icon-expand Površje Marsa FOTO: NASA