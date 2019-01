Nasa na 'podstrešju Osončja': Nikoli še nismo raziskovali česa tako oddaljenega

Ultima Thule leži v Kuiperjevem pasu, velikem območju v obliki diska, ki je ostalina iz časa, ko so nastajali planeti, astronomi pa ga včasih imenujejo podstrešje Osončja. Znanstveniki vse do 90. let minulega stoletja za obstoj Kuiperjevega pasu sploh niso vedeli. To območje se začenja na razdalji okoli 4,8 milijarde kilometrov od Sonca, za orbito Neptuna, ki je od Sonca najbolj oddaljeni planet.

Kot je pojasnil Weaver, je to območje pomembno za planetarno znanost, ker je tako zelo oddaljeno od Sonca in tako ohranja razmere izpred štirih in pol milijard let. Tako bi lahko ob preletu videli, kakšne so bile stvari na začetku, je poudaril.

Je pa danes poseben rekord doseglo tudi Nasino plovilo Osiris-Rex, ki je vstopilo v orbito asteroida Bennu, je sporočila Nasa. Gre za najmanjše nebesno telo, ki ga je kdajkoli obkrožilo vesoljsko plovilo. To predstavlja "skok za človeštvo", saj plovilo ni še nikoli tako blizu obkrožilo tako majhnega telesa, katerega premer znaša približno 500 metrov, so dodali.