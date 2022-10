NASA napovedala četrti poskus izstrelitve Artemisa 1

Prvič je morala Nasa izstrelitev rakete Artemis 1 z modulom Orion prestaviti zaradi težav z enim izmed motorjev, pri drugem poskusu pa so opazili uhajanje tekočega vodika, ki služi kot gorivo rakete. Tretjo izstrelitev so prestavili zaradi bližajočega orkana Iana.

Čeprav so po tretji odpovedi izstrelitve, do katere je prišlo 26. septembra, znanstveniki napovedovali, da bi morali raketo v vesolje poslati najkasneje do konca oktobra, so se zaradi zasedenosti izstrelitvene ploščati očitno odločili, da bo z Zemlje poletela šele novembra. Na površje našega planeta naj bi se nato vrnila v roku 25 dni.