Nasa napovedala novi misiji na Venero

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Ameriška vesoljska agencija Nasa namerava na Venero poslati dve novi misiji, s katerima bo raziskovala ozračje in geološke lastnosti tega sosednjega planeta. Misiji DaVinci+ in Veritas naj bi se na pot proti Veneri odpravili med letoma 2028 in 2030, za njun razvoj pa bo na voljo po 500 milijonov dolarjev oziroma po 410 milijonov evrov.