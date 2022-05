Nasa napoveduje najsvetlejši meteorski roj v letošnjem letu

Nasa napoveduje spektakularen meteorski roj Tau Herkulidi, ki bo osvetljeval nebo od 30. maja zvečer do 31. maja zjutraj. Meteorska predstava bo najbolj vidna v severni in srednji Ameriki, kjer bo po najboljšem scenariju mogoče občudovati kar 1000 utrinkov na uro. Ker se bo Zemlja v sredini meteoroidnega vlakna nahajala v torek ob 7. uri po srednjeevropskem času – torej že po vzhodu Sonca – bomo v Sloveniji oz. v Evropi roj sicer lahko opazovali, vendar število utrinkov ne bo tako visoko, kot bi bilo, če bi se v sredini meteoroidnega vlakna znašli v času noči.

Vzrok za pojav meteorskega roja Tau Herkulidi je komet 73P/Schwassmann-Wachmann oziroma meteoroidno vlakno, ki je nastalo za kometom in skozi katerega bo potovala Zemlja v noči s 30. na 31. maj 2022. "Utrinki meteorskega roja Herkulidi so znani po tem, da so bolj počasni, zaradi česar za seboj vlečejo dolgo sled, vendar zato njihov sij ni visok," nam je pojasnil Igor Žiberna z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in predsednik Astronomskega društva Orion.

icon-expand Ta infrardeča slika iz Nasinega vesoljskega teleskopa Spitzer prikazuje komet 73P/Schwassman-Wachmann 3, ki se premika po sledi svojih ostankov, ki so ostali med večkratnimi potovanji okoli Sonca. FOTO: NASA

Opazovalci v Severni Ameriki imajo najboljše možnosti, da vidijo Tau Herkulidi pod jasnim, temnim nebom. Najboljši čas za ogled je okoli 1. ure zjutraj na vzhodni ali okoli 22. ure na zahodni ameriški obali, so napovedali strokovnjaki v Nasi, ki so ob tem poudarili, da ne morejo biti prepričani, koliko utrinkov bo dejansko mogoče videti. "Lahko samo upamo, da bo spektakularno," so dodali. Po podatkih Nase se je komet 73P/Schwassmann-Wachmann 'razbil' na velike drobce leta 1995. Vidljivost teh drobcev oziroma meteorskega roja bo na Zemlji odvisna od hitrosti kometa. "Če bo delce izvrgel s hitrostjo, večjo od dvakratne običajne hitrosti – dovolj hitro, da dosežejo Zemljo – bi lahko dobili meteorski dež. Spitzerjeva opažanja, objavljena leta 2009, kažejo, da se nekateri fragmenti premikajo dovolj hitro. To je eden od razlogov, zakaj so astronomi navdušeni," je zapisala Nasa na svoji spletni strani. "Če bi delci potovali več kot 354 kilometrov na uro, ko bi se ločili od kometa, bi lahko videli prijeten meteorski dež," je po poročanju Desert News napovedal Bill Cooke, vodja Nasinega Meteoroidnega okoljskega centra v Alabami. Po zapisu portala Wion pa bi lahko videli tudi 1000 zvezdnih utrinkov na uro.

icon-expand Velika večina utrinkov izvira iz kometov. Ti so zelo poenostavljeno povedano skupki prahu, plinov in ledu, ki letijo skozi vesolje. FOTO: Shutterstock

Roj bi utegnil presenetiti tudi v Sloveniji Po srednjeevropskem času se bo Zemlja v sredini meteoroidnega vlakna nahajala v torek 31. 5. 2022 ob 7. uri. "To pomeni, da bomo pri nas roj sicer lahko opazovali, vendar število utrinkov ne bo tako visoko, kot bi bilo, če bi se v sredini meteoroidnega vlakna znašli v času noči – in ne šele ob 7. uri zjutraj – vendar bi utegnil v noči pred tem zlasti s številom meteorski roj vseeno presenetiti," je napovedal Žiberna. 'Velika večina utrinkov ima svoj izvor v kometih' Naš sogovornik nam je pojasnil, kaj so utrinki. Velika večina jih izvira iz kometov. "Ti so zelo poenostavljeno povedano skupki prahu, plinov in ledu, ki letijo skozi vesolje. Ko se komet približuje Soncu, nastane okoli njegovega jedra oblak plina in prahu, nekakšna ’atmosfera’, ki jo imenujemo koma. Na razdalji treh astronomskih enot se oblikujeta še plinski in prašni rep kometa. Velikost teh delcev, ki zapuščajo komet, je lahko zelo različna: od nekaj deset mikronov do velikosti večjih skal. Te delce imenujemo meteoroidi. Po nekajkratnem obhodu okoli Sonca kometi zaradi teh procesov za seboj oblikujejo nekakšen svitek meteoroidov, ki ga imenujemo meteoroidno vlakno. Če Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka tako meteoroidno vlakno, se verjetnost, da bodo delci vlakna leteli skozi atmosfero, poveča," je razložil. Meteoroid, ki prileti v Zemljino atmosfero, imenujemo meteor. Če meteor preživi let skozi atmosfero in pade na površje Zemlje, ga imenujemo meteorit, je nadaljeval Žiberna: "Ko meteoroid prileti v zgornje plasti Zemljine atmosfere, vzburi (ionizira) atome v atmosferi. Ti zato zasvetijo, kar na nebu vidimo kot svetlo sled – utrinek. Sled, ki je posledica ionizacije, običajno traja manj kot sekundo. Lahko pa delec ob prehodu skozi atmosfero pušča za seboj še dimno sled, ki je vidna nekoliko dlje."

icon-expand Za opazovanje utrinkov ne potrebujemo astronomskih tehničnih pripomočkov. FOTO: Dreamstime