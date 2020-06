Astronavta ob vstopu na vesoljsko postajo: 'Vesela sva, da sva tukaj'

Manj kot 19 ur po izstrelitvi je raketa zasebnega podjetja SpaceX z ameriškima astronavtoma na krovu pristala na vesoljski postaji, nekaj minut kasneje pa se je čvrsto pritrdila. Ko so odprli lopute, sta astronavta vstopila na vesoljsko postajo in objela kolege, ki so ju pričakali. Vesela sva, spočita in pripravljena na delo, sta povedala. Nasa je objavila posnetek njihovega prvega srečanja.

Raketa zasebnega podjetja SpaceX z ameriškima astronavtoma Dougom Hurleyjem in Bobom Behnkenom na krovu je v soboto ob 21.22 po srednjeevropskem uspešno poletela iz vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi proti ISS. Kapsula Dragon je na postaji pristala 19 ur zatem, v nedeljo ob 16.17 po srednjeevropskem času. Kapsula je najprej pristala, nekaj minut kasneje pa se je še čvrsto pritrdila. "Spajanje je končano," je nato povedal eden od članov posadke. "Resnično mi je v čast biti majhen del teh devetletnih prizadevanj, odkar je ameriški raketoplan zadnjič pristal na Mednarodni vesoljski postaji," je dejal.

Nato so odprli še lopute na kapsuli in ISS, nakar sta Hurley in Behnken, ki veljata za veterana med Nasinimi astronavti, vstopila na vesoljsko postajo. Tam sta se pridružila ameriškemu kolegu Chrisu Cassidyjuter ruskima kozmonavtoma Anatoliju Ivanišinu in Ivanu Wagnerju. Na postaji bosta predvidoma ostala približno en mesec. "Vesela sva, da sva tukaj, Chris nama bo naložil delo. Upajmo, da se bova hitro vključila in ne bova česa pokvarila," je po poročanju BBC-je dejal Hurley. Behnken pa je povedal, da sta spočita in pripravljena na delo. "Spala sva kakšnih sedem ur. Prva noč je vedno manjši izziv, ampak Dragon je udobno vozilo, pretok zraka je bil dober in najin večer je bil čudovit," je dejal.

icon-expand Astronavta Doug Hurley in Bob Behnken sta ob prihodu na ISS povedala, da sta spočita in pripravljena na delo. FOTO: AP

Trump: Tega nihče ne zna tako kot mi To je bil prvi polet človeške posadke proti ISS z ameriškega ozemlja po letu 2011, ko so ZDA upokojile vesoljske raketoplane. Bil pa je tudi prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja. Izstrelitev je pritegnila veliko radovednežev, ki so si dogodek lahko ogledali v živo ob obali Atlantika ali ob cesti, ki pelje do izstrelišča. Na prizorišče je kakšno uro pred izstrelitvijo prišel tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Pravi talent, pravo znanje, nihče tega ne zna kot mi," je komentiral. Izpostavil je, da je zasebna vesoljska industrija prihodnost. "Napočilo je novo obdobje ameriškega ponosa," je dodal. Pohvalil je ustanovitelja Spacexa Elona Muska. Soboto pa je označil za poseben dan, ki kaže, da so ZDA znova zavezane temu, da bo njihova prihodnost v vesolju. Ob tem je ponovil svojo obljubo, da bodo ZDA leta 2024 znova poslale svoje astronavte na Luno, najverjetneje pa jih bodo poslale tudi na Mars.

Sprva je bil polet predviden za sredo, a so ga zaradi slabega vremena preložili na soboto. Tudi v soboto je sicer sprva grozilo, da bi lahko zaradi vremenskih razmer prišlo do vnovične preložitve izstrelitve, a so se v nadzoru poleta kakšno uro prej odločili, da jo izvedejo po načrtih.

"To je uresničitev mojih in sanj vseh pri Spacexu," pa je na novinarski konferenci po izstrelitvi dejal vidno ganjeni Musk. Povedal je, da si je za to prizadeval zadnjih 18 let. "Menim, da je to nekaj, česar se ljudje lahko veselijo in na kar so lahko ponosni," je poudaril. Muskovemu podjetju je čestitala tudi ruska vesoljska agencija Roskozmos. "Uspeh misije prinaša nove priložnosti, ki bodo koristile celotnemu mednarodnemu programu," je povedal izvršni direktor Roskozmosa za vesoljske programe s človeškimi posadkami Sergej Krikalev.

icon-expand To je bil prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja. FOTO: AP