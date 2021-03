Nasa objavila zvočne posnetke instrumenta, ki zbira vzorce kamnin

"Neverjetno je opazovati, da SuperCam na Marsu zelo dobro deluje," je povedal Roger Wiens iz LANL. "Ko smo pred osmimi leti prvič snovali ta instrument, nas je skrbelo, da smo preveč ambiciozni. Zdaj je na Marsu in deluje nemoteno."

SuperCam sta skupaj razvila Nacionalni laboratorij Los Alamos (LANL) v Novi Mehiki in konzorcij francoskih raziskovalnih laboratorijev. Instrument je operativnemu centru francoske vesoljske agencije v Toulouseu poslal podatke, na katerih je slišati, kako se je konica instrumenta dotaknila kamenja z namenom, da zbere podatke o kamninah, ki tvorijo Rdeči planet. SuperCam je sestavljen tako, da so na gibljivem drogu pritrjeni kamera, laser in spektrometer, ki prepozna kemično in mineralno sestavino objekta, v tem primeru kamnin.

Nasa je v sredo objavila nove zvočne posnetke s površja Marsa, ki jih je opravil instrument SuperCam na vesoljskem roverju Vztrajnost. Na treh zvočnih posnetkih, ki jih je naredil mikrofon SuperCama, je slišati splošen zvok na Marsu, nekaj sunkov vetra in zvok, ko je laser pričel z delom.

Potem ko je rover 18. februarja pristal na Marsu, misija izvaja vse strokovne in tehnične preglede svojih sistemov. Pri Nasi pojasnjujejo, da so bili zgodnji podatki, ki jih je z Rdečega planeta poslal SuperCam, zanimivi.

"Pridobljeni zvoki so izjemno kakovostni,"je dejala Naomi Murdoch, raziskovalka in predavateljica na šoli za vesoljsko inženirsko tehniko v Toulousu. "Neverjetno je, da se bomo ukvarjali tudi s prvimi zvočnimi posnetki, ki so jih zabeležili na površju Marsa."

"Iskreno se zahvaljujem in čestitam našim mednarodnim partnerjem pri CNES-u in ekipi SuperCam, ker so bili del tega pomembnega potovanja z nami," je dejal Thomas Zurbuchen, skrbnik za znanost na sedežu Nase v Washingtonu. "SuperCam pošilja resnično kakovostne posnetke. Te informacije bodo bistvenega pomena pri določanju vzorcev kamnin."