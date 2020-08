Nasa odganjala radovedneže: Ne približujte se kapsuli, to je nevarno

Kot smo poročali že včeraj, sta ameriška astronavtaDoug Hurleyin Bob Behnkenvčeraj okoli 20. ure po srednjeevropskem času uspešno pristala v morju v Mehiškem zalivu."Dobrodošla nazaj na Zemlji, hvala, da sta letela s SpaceX," so jima dejali v nadzornem centru ob koncu zgodovinske misije.

Mestu pristanka se je precej približalo tudi nekaj zasebnih plovil. Radovedneži so si s svojih čolnov namreč želeli ogledati pristanek astronavtov, poroča britanski BBC."Tega nismo pričakovali," je dejal Jim Bridenstine iz Nasine administracije in pojasnil, da je to nevarno početje, saj se na kapsuli ob vrnitvi iz vesolja nahajajo nevarne kemikalije. "Ob pristanku se sprošča dušikov tetraoksid in to ni dobro," je povedal in dodal: "Moramo opozoriti ljudi, da se v prihodnje ne bodo več približevali vesoljskim plovilom."