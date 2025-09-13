Svetli način
Znanost in tehnologija

Nasa odkrila dokaze starodavnega življenja na Marsu?

Washington, 13. 09. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
42

Nasin rover Perseverance se je na Marsu dokopal do pomembnega odkritja. Vzorec kamnine, ki je pred milijardami let nastala iz sedimentov na dnu jezera, namreč vsebuje potencialne znake starodavnega življenja na tem rdečem planetu. Čeprav bi lahko minerali, ki so jih znanstveniki odkrili v vzorcu, nastali tudi z nebiološkimi procesi, pa odkritje predstavlja enega najboljših dokazov o morebitnem življenju na Marsu doslej.

Vzorec, ki ga je rover ameriške vesoljske agencije Nasa odvzel iz starodavne suhe rečne struge v kraterju Jezero, bi lahko ohranil dokaze o starodavnem mikrobnem življenju. Rover je vzorec vzel lani, vsebuje pa potencialne biološke podpise, razkriva raziskava, ki so jo znanstveniki v sredo objavili v reviji Nature.

Odkritje predstavlja enega najboljših dokazov, da je na sosednjem planetu morda nekoč obstajalo življenje. Odkrili so namreč snov oz. strukturo, ki bi lahko imela biološki izvor, vendar pa znanstveniki ob tem poudarjajo, da morajo pred sklepom o dejanskem izvoru izvesti še vrsto raziskav.

Rover Perseverance
Rover Perseverance FOTO: AP

Šestkolesni rover Perseverance vse od pristanka na površini Marsa leta 2021 raziskuje krater Jezero, območje na severni polobli planeta, ki je bilo nekoč poplavljeno z vodo in je dom starodavnega jezerskega bazena. Perseverance zbira vzorce kamnin in rahlega materiala, imenovanega regolit, ki jih nato analizira z različnimi instrumenti na krovu.

Rover je vzorec iz kanjona Sapphire pridobil na mestu, imenovanem skalna formacija Bright Angel. Ta formacija je sestavljena iz drobnozrnatih laporovcev in grobozrnatih konglomeratov, vrste sedimentne kamnine, sestavljene iz delcev velikosti gramoza.

Planetarni znanstvenik z univerze Stony Brook Joel Hurowitz, ki je vodil študijo, je ob tem povedal, da so v več milijard let starih sedimentnih kamninah odkrili "potencialni biološki podpis". Ta se je pojavil v obliki dveh mineralov, ki sta očitno nastala kot posledica kemičnih reakcij med blatom formacije Bright Angel in organsko snovjo, ki je prav tako prisotna v tem blatu, je dejal.

Preberi še Globoko pod površjem Mars skriva tekočo vodo

"Zdi se, da so se te reakcije zgodile kmalu po tem, ko se je blato odložilo na dno jezera. Na Zemlji takšne reakcije, ki združujejo organske snovi in kemične spojine v blatu ter tvorijo nove minerale, kot sta vivianit in greigit, pogosto poganja aktivnost mikrobov," je pojasnil Hurowitz ter dodal, da mikrobi v teh okoljih uživajo organsko snov in proizvajajo te nove minerale kot stranski produkt svojega metabolizma.

Vendar pa znanstvenik ob tem opozarja, da gre zgolj za "potencialni" biološki podpis. Trditi namreč tega še ne morejo, saj obstajajo kemični procesi, ki lahko povzročijo podobne reakcije. "Teh procesov ne moremo povsem izključiti zgolj na podlagi podatkov roverja," je dejal.

perseverance mars nasa življenje
KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
13. 09. 2025 18.42
Če se izkaže, da gre za biološko nastalo snov, se bodo domneve, da je življenje, vsaj na mikrobiološkem nivoju, precej bolj razširjeno po vesolju, kot smo kdajkoli upali razmišljat. Vprašanje pa je, kako dolgo ostanejo stabilne razmere za razvoj v kompleksnejšo obliko življenja.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
13. 09. 2025 18.44
No, da se bodo te domneve potrdile. Malo sem zaštrikal stavek.
ODGOVORI
0 0
EchoFruit
13. 09. 2025 18.39
-1
A iz Londona pa ne bo članka, kako se patrioti zavzemajo za svojo državo.
ODGOVORI
2 3
Artechh
13. 09. 2025 18.39
+1
Kej velikih novic iz Evrope? Anglije naprimer? Kjer poteka anti migrantski protest 3 milijone ljudi na ulicah? Aja...agenda
ODGOVORI
2 1
bandit1
13. 09. 2025 18.37
-2
Pa še Abakus so našli, bo jutri na Discoveriju.
ODGOVORI
0 2
Watchy
13. 09. 2025 18.33
+4
Slovenci so čudna vrsta.. Oni tudi če bi odkrili stvarnika na koncu vesolja bi rekla: a je levak? In potem bi se dajali dol ali je desen ali lev.
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
13. 09. 2025 18.39
+0
Zna bit, da res.
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
13. 09. 2025 18.32
+4
Povprašati bi morali magistra znanosti Branka Grimsa,on se ne moti.
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
13. 09. 2025 18.43
Grims je špecialc samo za karantanskega panterja, davno izumrlo vrsto, ki ni nikoli obstajala.
ODGOVORI
0 0
Mici 270
13. 09. 2025 18.29
+3
proklete ruse so našli..
ODGOVORI
5 2
RobespierreWithGuillotine
13. 09. 2025 18.29
+5
Ah, no, temu še sami ne verjamejo…
ODGOVORI
6 1
Castrum
13. 09. 2025 18.28
+7
Duje nam bo povedal, da so to starodavni rvati....
ODGOVORI
8 1
Yoshi3
13. 09. 2025 18.35
+3
S kraljem Izmislavem in Nepostojmirom :)
ODGOVORI
3 0
Glotar
13. 09. 2025 18.21
+2
pa kdo tem neumnostim verjame no, lepo vas prosim...
ODGOVORI
7 5
Watcherman
13. 09. 2025 18.28
+1
Ti pa nisi normalen si zaostal s časom verjamem v to.
ODGOVORI
4 3
Betuul
13. 09. 2025 18.21
+0
In sigurno so bili to prvi naseljenci židje, levi ji, sionisti ali kakor koli že; Ki imajo v oblasti že skoraj cel svet in kvote ki ga obdajajo!
ODGOVORI
2 2
Magic-G-spot
13. 09. 2025 18.27
+0
Sem ti ze spodaj pojasnil zakaj se mu rece rdeci planet in kdo ga je upostosil. Planet Zemlja kjer vladajo zidje je cist druge barve. To bi ti s svojo metlo ko letas okrog lahko videl.
ODGOVORI
2 2
Glotar
13. 09. 2025 18.20
+1
pravljica za lahko noč...
ODGOVORI
3 2
Slovenska pomlad
13. 09. 2025 18.17
-1
Mi katoliki natančno poznamo nastanek vesolja,saj je v Bibliji vse popisano.Dvomijo pa komunisti.
ODGOVORI
4 5
Primula1
13. 09. 2025 18.16
+2
Pa je šla teorija RKC
ODGOVORI
6 4
Racional-ec
13. 09. 2025 18.15
+2
Haha, zih je biu nek rođo od Ramzesa II gor 😂
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
13. 09. 2025 18.15
+5
Predvidevam da so bili prvi tam Američani 😜
ODGOVORI
7 2
Watcherman
13. 09. 2025 18.14
+3
Imate posnetke dokumentarca kako so izdelovali ta Rover ga namestili v raketo in tudi izstrelitev rakete s tem Roverjem pred leti očitno nimate pojma.Lp
ODGOVORI
4 1
Trump
13. 09. 2025 18.12
+2
🤣
ODGOVORI
3 1
Vakalunga
13. 09. 2025 18.10
+3
NASA je ostala CERKEV, samo verniki masovno zapuščajo to pravličarsko društvo..))...Zadnjih 20. let od njih same bedarije..
ODGOVORI
7 4
2fast4
13. 09. 2025 18.08
+7
hitro v nabavo parcel, da ne bo zmanjkalo...
ODGOVORI
7 0
