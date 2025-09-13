Nasa odkrila dokaze starodavnega življenja na Marsu?

Nasin rover Perseverance se je na Marsu dokopal do pomembnega odkritja. Vzorec kamnine, ki je pred milijardami let nastala iz sedimentov na dnu jezera, namreč vsebuje potencialne znake starodavnega življenja na tem rdečem planetu. Čeprav bi lahko minerali, ki so jih znanstveniki odkrili v vzorcu, nastali tudi z nebiološkimi procesi, pa odkritje predstavlja enega najboljših dokazov o morebitnem življenju na Marsu doslej.

Vzorec, ki ga je rover ameriške vesoljske agencije Nasa odvzel iz starodavne suhe rečne struge v kraterju Jezero, bi lahko ohranil dokaze o starodavnem mikrobnem življenju. Rover je vzorec vzel lani, vsebuje pa potencialne biološke podpise, razkriva raziskava, ki so jo znanstveniki v sredo objavili v reviji Nature. Odkritje predstavlja enega najboljših dokazov, da je na sosednjem planetu morda nekoč obstajalo življenje. Odkrili so namreč snov oz. strukturo, ki bi lahko imela biološki izvor, vendar pa znanstveniki ob tem poudarjajo, da morajo pred sklepom o dejanskem izvoru izvesti še vrsto raziskav.

Rover Perseverance FOTO: AP icon-expand

Šestkolesni rover Perseverance vse od pristanka na površini Marsa leta 2021 raziskuje krater Jezero, območje na severni polobli planeta, ki je bilo nekoč poplavljeno z vodo in je dom starodavnega jezerskega bazena. Perseverance zbira vzorce kamnin in rahlega materiala, imenovanega regolit, ki jih nato analizira z različnimi instrumenti na krovu. Rover je vzorec iz kanjona Sapphire pridobil na mestu, imenovanem skalna formacija Bright Angel. Ta formacija je sestavljena iz drobnozrnatih laporovcev in grobozrnatih konglomeratov, vrste sedimentne kamnine, sestavljene iz delcev velikosti gramoza. Planetarni znanstvenik z univerze Stony Brook Joel Hurowitz, ki je vodil študijo, je ob tem povedal, da so v več milijard let starih sedimentnih kamninah odkrili "potencialni biološki podpis". Ta se je pojavil v obliki dveh mineralov, ki sta očitno nastala kot posledica kemičnih reakcij med blatom formacije Bright Angel in organsko snovjo, ki je prav tako prisotna v tem blatu, je dejal.