Nasa odkrila prvi planet, velik kot Zemlja in v območju primernem za bivanje

Planet je znan kot TOI 700 d in je eden od treh, ki krožijo okoli zvezde. Je ravno na pravi razdalji, da podpira tekočo vodo in je v območju, primernem za bivanje. Svoja odkritja so astronomi potrdili z vesoljskim teleskopom Spitzer, ki ima infrardeče sposobnosti, in z dodatnimi opazovanji. Prav tako so modelirali potencialno okolje planeta, da bi nadalje preučili njegovo 'bivalnost'.

Satelit TESS, ki išče planete, je našel svoj prvi potencialno naseljiv eksoplanet velik kot Zemlja, ki kroži okrog zvezde približno 100 svetlobnih let od Zemlje, so sporočili iz Nase. Odkritje so objavili med 235. zasedanjem Ameriškega astronomskega društva v ponedeljek v Honolulu.

Najdba je za astronome navdušujoča, saj gre za enega izmed planetov, kjer bi bilo možno bivati, odkritih zunaj našega osončja in v velikosti Zemlje. TOI 700 d je najbolj oddaljen od treh planetov, ki v 37 zemeljskih dni obkroži zvezdo. Od svoje manjše zvezde dobi planet približno 86 odstotkov energije, s katero naše sonce oskrbuje Zemljo. Menijo, da je planet dobro zaprt, kar pomeni, da je ena stran vedno na dnevni svetlobi.

Druga dva planeta v sistemu, TOI 700 b in c, sta drugačna. Notranji planet, b, je velik kot Zemlja in skalnat, kot je naš planet, in za pot okoli zvezde potrebuje 10 zemeljskih dni. Drugi planet c naj bi bil plinast in velikosti med Zemljo in Neptunom, ki pot okoli zvezde opravi vsakih 16 zemeljskih dni.

Paul Hertz, direktor oddelka za astrofiziko v Nasi je povedal, da je bil TESS zasnovan posebej za iskanje planetov v velikosti Zemlje, ki krožijo okoli okoliških zvezd. "Planete okoli bližnjih zvezd je najlažje spremljati z večjimi teleskopi v vesolju in na Zemlji. Odkritje TOI 700 d je ključna znanstvena ugotovitev za TESS. Potrjevanje velikosti planeta in statusa bivalne cone s Spitzerjem pa je še ena zmaga za Spitzerja, ob koncu znanstvenega delovanja januarja."

Na začetku je bila zvezda napačno ocenjena kot veliko bolj vroča, zato so astronomi mislili, da bodo planeti, ki krožijo okoli nje, preblizu in vroči, da bi podpirali življenje. Toda raziskovalci, ki sodelujejo z ekipo TESS, so opozorili na napako. "Ko smo popravili zvezdine parametre, so se velikosti njenih planetov znižale, in ugotovili smo, da je najbolj oddaljen planet približno velik kot Zemlja in v območju bivanja," je povedala Emily Gilbert, študentka na univerzi v Chicagu. "Poleg tega v enajstih mesecih zbiranja podatkov nismo zasledili plamtenja zvezde, kar izboljša možnosti, da je TOI 700 d bivalni in olajša modeliranje njegovih atmosferskih in površinskih razmer."