Nasa prvič javno o neidentificiranih zračnih pojavih

Danes se bo v Washingtonu na javnem sestanku zbrala 16-članska skupina Nasinih strokovnjakov, ki tvorijo posebni odbor za raziskovanje t. i. neidentificiranih zračnih pojavov oziroma NLP-jev. V naslednjih tednih po razpravi pa bo odbor, ki ga sestavljajo fiziki in astronomi, izdal tudi javno poročilo o svojem delu in zaznanih oziroma preiskanih pojavih.

Ob lanskoletni ustanovitvi Nasinega odbora so se sicer v javnosti pojavila namigovanja, da bo delovanje vesoljske agencije bolj transparentno in odprto, pri agenciji pa ob tem poudarjajo, da naj javnost ne sklepa prehitro. Ob napovedi današnje razprave pred mesecem dni so prav tako izpostavili, da ni dokazov, da so NLP-ji zunajzemeljskega izvora. "Agencija opazuje dogodke v zraku, ki jih ni mogoče identificirati kot letala ali naravne pojave," so pripisali.

Ob napovedi javnega sestanka so pri Nasi predstavili tudi novo kratico: NNP oziroma 'neidentificirani nenormalni pojav', kar bi lahko pomenilo, da nenavadni pojavi niso bili vidni le v zraku, ampak tudi na Zemeljskih tleh.