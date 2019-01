Nasin arašid v resnici 33 kilometrov velik snežak

Znanstveniki na podlagi pridobljenih podatkov sklepajo, da je Ultima Thule nastala tako, da sta se dve nebesi telesi v obliki krogle počasi približevali drugo drugemu in se nato naposled združili. Večji del so poimenovali Ultima, skoraj trikrat manjšega pa Thule.

Pred preletom sonde Nova obzorja so znanstveniki domnevali, da ima Ultima Thule obliko keglja ali arašida. "Keglja ni več. To je snežak," je na pogovoru z novinarji povedal vodja Nasinih raziskovalcev Alan Stern.

"Nova obzorja (Nasina sonda) je kot časovni stroj, ki nas pripelje nazaj do rojstva sončnega sistema. Ultima Thule nam pomaga razumeti, kako se planeti oblikujejo – tako tisti, ki so v našem sončnem sistemu, kot tudi tisti, ki krožijo okoli drugih zvezd v naši galaksiji," je povedal Jeff Moore, vodja skupine za geologijo in geofiziko pei New Horizons.