Na ISS bodo astronavti prvič poleteli z že uporabljeno raketo

Danes bodo za polet v vesolje prvič uporabili že uporabljeno raketo in kapsulo. Gre torej za drugi rotacijski let posadke Crew-2, ki poleg dveh ameriških astronavtov, Shana Kimbroughain Megan McArthur,vključuje tudi japonskega astronavta Akihika Hošidain francoskega astronavta Thomasa Pesqueta. Na Mednarodni vesoljski postaji bodo preživeli šest mesecev.