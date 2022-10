Nasa spremenila orbito asteroida: 'Smo resni branilci planeta'

Ob trku so v vesolje poleteli delci Dimprosa, za njim se je vila več kot 10.000 kilometrov dolga kamena steza.

"Gre za štiriodstotno spremembo v orbiti Dimorphosa okoli Didymosa. Plovilo Dart je očitno vzpodbudil manjši asteroid," je ob predstavitvi ugotovitev dejala planetarna znanstvenica in vodja misije v laboratoriju za uporabno fiziko Univerze Johnsa Hopkinsa Nancy Chabot . Znanstveniki so sicer predvidevali, da se bo čas kroženja skrajšal za približno 10 minut. S tem se je seveda skrajšala tudi 1,2-kilometrska razdalja med asteroidoma, za koliko, niso povedali.

Točno dva tedna po trku vesoljskega plovila Dart s 160-metrskim asteroidom je Nasa sporočila, da je bila misija uspešna. Ob sunku se namreč iz skale ni vila le 10.000 dolga pot kamenja, spremenila se je tudi njena orbita okoli večjega asteroida Didymosa. Če je za krog okoli 'velikega brata' prej potreboval 11 ur in 55 minut, mu sedaj sprehod po krožnici vzame 32 minut manj, poroča BBC .

750-kilogramski Dart je pred trkom moral prepotovati približno 11 milijonov kilometrov, a kljub oddaljenosti misije so jo spremljale kamere. Te so ujele, kako se je ob dotiku plovila in asteroida iz Dimorphosa pokadil večji val kamenja.

Kljub temu da se je orbita manjšega asteroida spremenila, pa to ne pomeni, da nam predstavlja kakršno koli nevarnost. Nasini znanstveniki so par namreč izbrali ravno zaradi ničelne možnosti, da se približata Zemlji.