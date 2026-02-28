Nasa spreminja načrt pripravljalnih poletov za vrnitev na Luno

Misija Artemis 3, ki je bila prvotno namenjena pristanku posadke na Luni leta 2028, naj bi se po novem začela prihodnje leto, vendar ne za pristanek na Luni. Kapsula Orion se bo med to misijo v vesolju priključila na enega ali dva lunarna pristajalna modula. Poleg tega bodo morda v letu 2028 opravili celo dva poskusa pristajanja na Luni – Artemis 4 in Artemis 5.

Najprej bo na vrsti misija Artemis 2, ki pa je bila zaradi tehničnih težav z načrtovane izstrelitve v tem mesecu preložena na april. Ta misija bo na desetdnevno pot okrog Lune popeljala ameriške astronavte Christino Koch, Victorja Gloverja in Reida Wisemana, skupaj s Kanadčanom Jeremyjem Hansenom.