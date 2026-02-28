Naslovnica
Znanost in tehnologija

Nasa spreminja načrt pripravljalnih poletov za vrnitev na Luno

Washington, 28. 02. 2026

Avtor:
K.H. STA
Nasina misija vrnitve na Luno

Upravitelj ameriške vesoljske agencije Nasa Jared Isaacman je povedal, da spreminja program vrnitve človeka na Luno z imenom Artemis, vendar pa cilj pristanka človeka na Luni ostaja leto 2028.

Misija Artemis 3, ki je bila prvotno namenjena pristanku posadke na Luni leta 2028, naj bi se po novem začela prihodnje leto, vendar ne za pristanek na Luni. Kapsula Orion se bo med to misijo v vesolju priključila na enega ali dva lunarna pristajalna modula. Poleg tega bodo morda v letu 2028 opravili celo dva poskusa pristajanja na Luni – Artemis 4 in Artemis 5.

Najprej bo na vrsti misija Artemis 2, ki pa je bila zaradi tehničnih težav z načrtovane izstrelitve v tem mesecu preložena na april. Ta misija bo na desetdnevno pot okrog Lune popeljala ameriške astronavte Christino Koch, Victorja Gloverja in Reida Wisemana, skupaj s Kanadčanom Jeremyjem Hansenom.

Misija Artemis 3 je bila sprva mišljena kot pristanek na Luni, sedaj bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula. Astronavte naj bi po novem načrtu na Luno popeljala misija Artemis 4 in to v začetku leta 2028. Isaacman je dejal, da bo v istem letu potem sledil še en pristanek na Luni.

Ameriški astronavti so nazadnje pristali na Luni leta 1972, pristanek na Luni pa do leta 2030 načrtuje tudi Kitajska. Isaacman je konkurenco v tej tekmi pozdravil kot dobrodošlo.

Čaka nas parada na nebu: poravnalo se bo šest planetov

