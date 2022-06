Nasa ustanavlja ekipo za preučevanje neznanih letečih predmetov

Napoved prihaja leto za tem, ko je ameriška vlada izdala poročilo, ki ga je v sodelovanju z delovno skupino pod vodstvom mornarice sestavil urad direktorja nacionalne obveščevalne službe. V njem so podrobno opisana opažanja večinoma osebja mornarice o neznanih zračnih pojavih na nebu. Kot so dodali v poročilu, ameriški obrambni in obveščevalni analitiki nimajo dovolj podatkov, da bi lahko podrobneje analizirali videnja in presodili, ali gre za zemeljsko tehnologijo, atmosferne pojave ali so pojavi dejansko nezemeljskega izvora. Pentagon je prejšnji mesec tudi priznal, da ameriška vlada še vedno ne more pojasniti številnih opažanj.