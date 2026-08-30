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Znanost in tehnologija

Nasa v vesolje pošilja teleskop s 100-krat širšim vidnim poljem od Hubbla

Cape Canaveral, 30. 08. 2026 07.08 pred 59 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Teleskop Nancy Grace Roman

Nasa bo izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega Osončja.

Teleskop ameriške vesoljske agencija Nasa, poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri Nasi Nancy Grace Roman, naj bi danes ob 7.26 po vzhodnoameriškem oziroma ob 13.26 po srednjeevropskem poletnem času iz Nasinega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje ponesla raketa Falcon Heavy podjetja SpaceX, so zapisali pri Nasi.

Roman je naslednji veliki Nasin vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, izstreljenem leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se bo razlikoval predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja velikih območij neba. Po navedbah Nase bo nebo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubbla, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra.

Teleskop Nancy Grace Roman
Teleskop Nancy Grace Roman
FOTO: AP

Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. Nasa ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij.

Ena njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let, in tako pomagal ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bodo omogočile tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah.

Pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega Osončja. Roman bo več sto dni spremljal okoli 100 milijonov zvezd, pri čemer znanstveniki pričakujejo, da bo z gravitacijskim mikrolečenjem odkril okoli 2500 planetov.

Roman bo opremljen tudi s posebnim instrumentom, koronografom, s katerim bo Nasa preizkušala tehnologijo za neposredno opazovanje eksoplanetov, ki bi jo lahko lahko uporabljali prihodnji vesoljski observatoriji. Instrument bo zastiral močno svetlobo zvezd in tako omogočil zaznavanje precej šibkejših planetov v njihovi bližini.

Po izstrelitvi s Floride Roman ne bo ostal v nizki Zemljini orbiti, temveč se bo odpravil proti območju druge Lagrangeeve točke sistema Sonce-Zemlja, znane kot L2, približno 1,5 milijona kilometrov od našega planeta. V bližini L2 deluje tudi vesoljski teleskop James Webb. Osnovna znanstvena misija Romana je predvidena za pet let, Nasa pa si prizadeva, da bi teleskop deloval deset let.

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KOMENTARJI2

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Watcherman
30. 08. 2026 08.11
Boste spet pisali,da je vse nateg,laž in pravljica phahahaha?.
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0 0
Maček
30. 08. 2026 08.09
Kam se je izgubil pa teleskop Evklid, ki so ga izstrelili, da bodo z njim spremljali temno energijo, o katerem ste pisali dve leti in dva meseca nazaj?
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