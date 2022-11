Nasa zaradi vremena znova preložila izstrelitev rakete Artemis

Nasa je kot razlog za ponovno preložitev izstrelitve navedla bližajočo se tropsko nevihto Nicole, ki se približuje ameriški zvezni državi Florida, kjer se nahaja vesoljsko oporišče Cape Canaveral. "Nasa še naprej spremlja tropsko nevihto Nicole in se je odločila, da bo izstrelitev misije Artemis 1 ponovno načrtovala za sredo, 16. novembra, dokler ne bodo vzpostavljeni varni pogoji za vrnitev zaposlenih na delo in izvedbo pregledov po prehodu nevihte," je Nasa navedla v izjavi. V njej med drugim piše, da so za rezervni termin pri agenciji določili 19. november.