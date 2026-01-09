Naslovnica
Znanost in tehnologija

Nasa zaradi zdravstvenih težav astronavta predčasno končuje misijo

Washington, 09. 01. 2026 07.57

Avtor:
STA D.L.
Mednarodna vesoljska postaja ISS

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo štiričlansko posadko misije Crew-11 na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) predčasno vrnila na Zemljo zaradi zdravstvenih težav enega od astronavtov, je v četrtek po poročanju ameriške televizije NBC sporočil upravitelj Nase Jared Isaacman.

Mednarodna vesoljska postaja ISS
Mednarodna vesoljska postaja ISS
FOTO: Shutterstock

Zaradi zaščite zasebnosti Nasa ni objavila imena astronavta, niti za kakšne ali kako resne zdravstvene težave gre. To bo prva tovrstna evakuacija ISS v 25-letni zgodovini postaje. Isaacman je na novinarski konferenci povedal, da se bo posadka vrnila na Zemljo v prihodnjih dneh, več pa bo znano v naslednjih 48 urah.

ISS tako zapuščata Američana poveljnica misije Zena Cardman in pilot Mike Fincke, japonski astronavt Kimiya Yui in ruski kozmonavt Oleg Platonov. Na ISS so prispeli v začetku avgusta, vrniti pa bi se morali šele konec februarja.

Nasin zdravnik JD Polk je dejal, da je položaj astronavta stabilen in evakuacija ni nujno potrebna, vendar so se zanjo odločili iz previdnosti zaradi zdravja in dobrega počutja prizadetega astronavta.

"Na Mednarodni vesoljski postaji imamo zelo dobro opremo za medicinsko oskrbo, vendar nimamo vse opreme, ki bi jo imeli na primer na oddelku za nujne primere, da bi lahko opravili celotno preiskavo pacienta," je dejal Polk.

Nasa je zdravstveni problem prvič javno objavila v sredo, ko je napovedala, da odlaga vesoljski sprehod, ki sta ga Cardman in Fincke načrtovala za četrtek.

Po predčasnem odhodu posadke Crew-11 bo Nasa nekaj tednov imela na vesoljski postaji le enega astronavta, ki bo nadziral ameriške znanstvene poskuse in operacije – letalskega inženirja Chrisa Williamsa. Z njim so tam ruski kozmonavti Oleg Platonov, Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikaev.

Naslednja odprava Nase naj bi šla proti ISS sredi februarja, Isaacman pa je povedal, da še razmišljajo o morebitni pospešitvi tega urnika.

