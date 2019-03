V zemeljski atmosferi eksplodiral meteorit

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Nad Beringovim morjem je konec preteklega leta eksplodiral večmetrski meteorit. To je bila druga najmočnejša eksplozija v zadnjih 30 letih in največja od takrat, ko je pred šestimi leti meteorit eksplodiral nad Čeljabinskom v Rusiji. "Ujeli" so jo vojaški sateliti, pri Nasi pa preverjajo, ali je dogodek zaznala tudi katera letalska družba.