Bo zgodovinska izstrelitev človeške posadke s plovilom Space X tokrat uspela?

Po tem ko je preteklo sredo slabo vreme preprečilo zgodovinsko izstrelitev rakete, v kateri bi Bob Behnken in Doug Hurley po skoraj desetletju ameriške vesoljske suše postala prva astronavta, ki bi znova poletela iz ZDA. Podvig so prestavili zgolj 17 minut pred izstrelitvijo.

Danes bodo tako poskusili znova. Raketa Falcon 9 bo proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ob 21.22 po srednjeevropskem času ponesla omenjena ameriška astronavta v kapsuli Dragon, ki je že opravila uspešen polet do ISS brez človeške posadke.

Oba astronavta sta med najbolj izkušenimi člani vesoljske posadke ameriške Nase. Na izstrelitev pa so se pripravljali na slovitem izstrelišču 39A v Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi, od koder so poleteli na Mesec. Od upokojitve zadnjega raketopolana Atlantisa julija 2011 so se iz ZDA še vedno vzpenjale rakete, toda v svojem nosu so nosile le še tovor. Edina pot v orbito za ljudi, predvsem na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), pa je vodila preko Rusije oziroma njenega izstrelišča v kazahstanskem Bajkonurju.